"Kā var eksistēt pāris gadu rinda?" Sieviete sašutusi par pieredzēto, mēģinot pierakstīties uz valsts apmaksātu izmeklējumu
Tā vien šķiet, ka Latvijā, vien izdzirdot vārdu “medicīna”, daudzi cilvēki jau dusmās sāk “vārīties”, lai arī tas skan absurdi, nebeidzamie pieredzes stāsti aizvien apliecina, cik daudz problēmu mūsu valstī pastāv.
Alise sociālo mediju platformā “Threads” aktualizē problēmu, kas Latvijā skar daudzus. Viņa raksta: “Lai dabūtu valsts apmaksātu ultrasonogrāfiju vēderam, Veselības centrā 4 mani informēja, ka esot pāris gadu gaidīšanas rinda, bet mani varot pierakstīt.
Un nesāciet te: “Bet, ja piezvanīsi uz Bauskas slimnīcas pagrabu vai atjaunosi katru dienu X lapu, tad atradīsies!” Nē, tas nav teikums, ko vajadzētu dzirdēt par vienkāršu procedūru.
Es esmu bez polisēm, bet tāpat privileģēta līdz debesīm, jo galu galā samaksāt tak varu. Pie tam neesmu vēl miršanas vecumā, bet tā ir vēdera dobuma USG, nevis, es pat nezinu, unikāla procedūra, ko vajag trim cilvēkiem.
Un es nešaubos, ka būs kāds, kas teiks – nav jau tik traki un kaut kur ir sliktāk. Jā, ASV bez šaubu ēnas, piemēram, ir sliktāk, bet uz Eiropas Savienības fona mēs esam pilnīgā pa*aļā, ja vien nevelkam Bulgāriju ārā kā draudu un mierinājumu.
Un jā, es pārbaudīju visas trīs lapas, kur var pierakstīties – valsts apmaksātu neredz. Es samaksāšu par to procedūru, tāpat kā samaksāšu par savu ginekologu, tāpat kā samaksāšu par savu miega testu, tāpat kā samaksāšu par visu, jo esmu izvēlējusies būt frīlanseris.
Un galu galā – kāpēc lai man nevajadzētu samaksāt 500 eiro ārstiem mēnesī, ja esmu sevi sodījusi ar vēlmi dzīvot un justies droši?”
Māras uzskats gan atšķiras: “Es nesaku, ka to dzirdēt nav kaitinoši. Ir! Bet mēs neesam sociālistiska valsts. Jā, veselība tiek daļēji segta no mūsu sociālajām iemaksām, un jā – varēja būt vairāk un labāk par to naudiņu.
Taču ar kapitālistisku domāšanu man tiešām šķiet, ka, lai dabūtu kaut ko labu par velti vai lēti, ir vērts piezvanīt uz Bauskas pagrabiņu. Jāsaprot, ka visi grib centrā pie “Instagram” daktera, un tur rinda būs garāka. Gan būs labāk! Manas dzīves laikā vien medicīnas pakalpojumi ir kļuvuši 10 reizes labāki.”
Dacei gan paveicies ar pozitīvu pieredzi: “Man ir laba pieredze ar 1. slimnīcu. Janvārī zvanīju pieteikt mammu (ikgadējā pārbaude, steiga nav – rēķinos, ka būs jāgaida). Līdz jūnija beigām nekas pieejams nebija, sarunāju, lai ieliek gaidītāju rindā.
