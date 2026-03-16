Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta mācību kabinets. Ilustratīvs attēls.
"Kā var eksistēt pāris gadu rinda?" Sieviete sašutusi par pieredzēto, mēģinot pierakstīties uz valsts apmaksātu izmeklējumu

22:15, 16. marts 2026
Tā vien šķiet, ka Latvijā, vien izdzirdot vārdu “medicīna”, daudzi cilvēki jau dusmās sāk “vārīties”, lai arī tas skan absurdi, nebeidzamie pieredzes stāsti aizvien apliecina, cik daudz problēmu mūsu valstī pastāv.

Alise sociālo mediju platformā “Threads” aktualizē problēmu, kas Latvijā skar daudzus. Viņa raksta: “Lai dabūtu valsts apmaksātu ultrasonogrāfiju vēderam, Veselības centrā 4 mani informēja, ka esot pāris gadu gaidīšanas rinda, bet mani varot pierakstīt.

Un nesāciet te: “Bet, ja piezvanīsi uz Bauskas slimnīcas pagrabu vai atjaunosi katru dienu X lapu, tad atradīsies!” Nē, tas nav teikums, ko vajadzētu dzirdēt par vienkāršu procedūru.

Un tad aiziet – maucam augstākos bezjēdzīgas nāves statistikas rādītājus ES, jo, ja nevari samaksāt vai nemāki sarunāt, tad – neko darīt. Un es pateicu rupju vārdu un teicu, ka ceru, ka šis tiek ierakstīts, jo kā vispār var eksistēt teikums – pāris gadu rinda?

Es esmu bez polisēm, bet tāpat privileģēta līdz debesīm, jo galu galā samaksāt tak varu. Pie tam neesmu vēl miršanas vecumā, bet tā ir vēdera dobuma USG, nevis, es pat nezinu, unikāla procedūra, ko vajag trim cilvēkiem.

Un es nešaubos, ka būs kāds, kas teiks – nav jau tik traki un kaut kur ir sliktāk. Jā, ASV bez šaubu ēnas, piemēram, ir sliktāk, bet uz Eiropas Savienības fona mēs esam pilnīgā pa*aļā, ja vien nevelkam Bulgāriju ārā kā draudu un mierinājumu.

Man šis ir apnicis, un cik ļoti man žēl ārstu un slimnīcu, kam jāoperē šajā sistēmā, kas ir radīta, lai vājākie atšūtos un nomirtu.

Un jā, es pārbaudīju visas trīs lapas, kur var pierakstīties – valsts apmaksātu neredz. Es samaksāšu par to procedūru, tāpat kā samaksāšu par savu ginekologu, tāpat kā samaksāšu par savu miega testu, tāpat kā samaksāšu par visu, jo esmu izvēlējusies būt frīlanseris.

Un galu galā – kāpēc lai man nevajadzētu samaksāt 500 eiro ārstiem mēnesī, ja esmu sevi sodījusi ar vēlmi dzīvot un justies droši?”

Māras uzskats gan atšķiras: “Es nesaku, ka to dzirdēt nav kaitinoši. Ir! Bet mēs neesam sociālistiska valsts. Jā, veselība tiek daļēji segta no mūsu sociālajām iemaksām, un jā – varēja būt vairāk un labāk par to naudiņu.

Taču ar kapitālistisku domāšanu man tiešām šķiet, ka, lai dabūtu kaut ko labu par velti vai lēti, ir vērts piezvanīt uz Bauskas pagrabiņu. Jāsaprot, ka visi grib centrā pie “Instagram” daktera, un tur rinda būs garāka. Gan būs labāk! Manas dzīves laikā vien medicīnas pakalpojumi ir kļuvuši 10 reizes labāki.”

Arī Līga dalās pieredzē: “Pirms kāda laika apmeklēju Talsu Veselības centru. Kad zvanīju, man uzreiz pateica, ka valsts rindā jau gaida ap 800 cilvēku uz sonogrāfiju un jaunus pacientus šobrīd neuzņem. Tad pajautāju, vai ir pieejama maksas vizīte. Atbilde bija vienkārša – jā, nāciet rīt, tikai līdzi 60 eiro.”
Reinim ir savs priekšlikums: “Kafejnīcās ir redzēta tāda prakse – piemaksā eiro vai divus un nopērc kafiju kādam, kas to nevar atļauties. Latvijā vajadzētu līdzīgu kampaņu, bet medicīnā – piemaksā pie sava USG un iedod iespēju to uztaisīt kādam no “trīs gadu rindas”.”

Dacei gan paveicies ar pozitīvu pieredzi: “Man ir laba pieredze ar 1. slimnīcu. Janvārī zvanīju pieteikt mammu (ikgadējā pārbaude, steiga nav – rēķinos, ka būs jāgaida). Līdz jūnija beigām nekas pieejams nebija, sarunāju, lai ieliek gaidītāju rindā.

Pagājušajā nedēļā saņēmu zvanu, ka ir atbrīvojusies vieta 9. aprīlī. Ņemam! Pie viena pieteicu mammu gaidītāju rindā pie konkrētā kardiologa, jo šī gada valsts apmaksātie vairs nav pieejami. Gaidīsim zvanu!”

