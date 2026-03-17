Pārdodot savu dzīvokli, māju vai zemi, daudzi iedzīvotāji ir pārliecināti, ka darījums noslēgsies vienkārši – pircējs samaksā, īpašums tiek pārrakstīts un viss. Taču realitātē nereti izrādās, ka pēc pārdošanas var sekot arī nepatīkams pārsteigums – nodokļu maksājums Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja netiek ievēroti noteikti nosacījumi vai nav zināmi VID noteikumi, īpašuma pārdevējs var nejauši “iekrist” nodokļu lamatās un saskarties ar pienākumu samaksāt vērienīgu summu. Tāpēc pirms īpašuma pārdošanas ir svarīgi saprast, kad nodoklis jāmaksā, kad no tā var izvairīties un kā pareizi noformēt darījumu. Pēc tam, kad esam publicējuši vairākus dzīvokļu pārdevēju pieredzes stāstu, mums uzrakstīja arī Sanita, kura brīdina, ka deklarēšanās likums neatbilst uz bērniem!
“Dzīvoklis bija piešķirts man kopā ar meitām, kuras tobrīd vēl mācījās skolā. Vīrs bija traģiski gājis bojā un viena audzināju meitas. Man pietrūka tikai 11 deklarētās dienas 5 gadu laikā. Meitas bija deklarētas līdz pēdējai dienai dzīvoklī, bet VID iestādei, bērni neko nenozīmē, kaut gan dzīvokli piešķīra mums visām trim.
Neskatoties uz to, ka aprēķināja nodokli, vēl katru dienu aprēķināja soda naudu par nesamaksāto nodokli. Tas uzauga dubultā! Dzīvokli pārdevu par 2000 Latiem. Atceros tikai, ka soda nauda uzauga tikpat cik bija aprēķināts nodoklis. Cilvēki, Esiet uzmanīgi un laikus nomaksājiet nodokļus!” Sanita atklāj.
Īpašniekam jābūt deklarētam 12 mēnešus tieši pēdējo 60 mēnešu laikā, kad tas ir tavā īpašumā, lai VID neiekasētu nodokļus.