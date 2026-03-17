“Soda nauda VID uzauga tikpat liela, cik bija aprēķināts nodoklis!” Vientuļā māmiņa Sanita brīdina citus par nozīmīgu detaļu deklarēšanā 0
Krista Draveniece

Foto: Pexels
5:44, 17. marts 2026
Pārdodot savu dzīvokli, māju vai zemi, daudzi iedzīvotāji ir pārliecināti, ka darījums noslēgsies vienkārši – pircējs samaksā, īpašums tiek pārrakstīts un viss. Taču realitātē nereti izrādās, ka pēc pārdošanas var sekot arī nepatīkams pārsteigums – nodokļu maksājums Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja netiek ievēroti noteikti nosacījumi vai nav zināmi VID noteikumi, īpašuma pārdevējs var nejauši “iekrist” nodokļu lamatās un saskarties ar pienākumu samaksāt vērienīgu summu. Tāpēc pirms īpašuma pārdošanas ir svarīgi saprast, kad nodoklis jāmaksā, kad no tā var izvairīties un kā pareizi noformēt darījumu. Pēc tam, kad esam publicējuši vairākus dzīvokļu pārdevēju pieredzes stāstu, mums uzrakstīja arī Sanita, kura brīdina, ka deklarēšanās likums neatbilst uz bērniem!

Krimināls
VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
“Jau pēc 2 nedēļām Latvijā ievieš noteikumu, kas daudziem nepatiks!” Iedzīvotāji par izmaiņām daudzu naudasmakus 12
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
Lasīt citas ziņas

“Dzīvoklis bija piešķirts man kopā ar meitām, kuras tobrīd vēl mācījās skolā. Vīrs bija traģiski gājis bojā un viena audzināju meitas. Man pietrūka tikai 11 deklarētās dienas 5 gadu laikā. Meitas bija deklarētas līdz pēdējai dienai dzīvoklī, bet VID iestādei, bērni neko nenozīmē, kaut gan dzīvokli piešķīra mums visām trim.

Neskatoties uz to, ka aprēķināja nodokli, vēl katru dienu aprēķināja soda naudu par nesamaksāto nodokli. Tas uzauga dubultā! Dzīvokli pārdevu par 2000 Latiem. Atceros tikai, ka soda nauda uzauga tikpat cik bija aprēķināts nodoklis. Cilvēki, Esiet uzmanīgi un laikus nomaksājiet nodokļus!” Sanita atklāj.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Stradiņu ārsti no slimnīcas izrakstīja sievieti ar lodi mugurā: veselības inspekcija iesaistās
Ložmetēji pie Kremļa un izslēgts internets: Maskava teju vai iebarikādējas, novēršoties no pārējās Krievijas
Šoigu atzīst fiasko: Putina “demilitarizācija” izgāzusies – pat Urālos vairs nav droši

Īpašniekam jābūt deklarētam 12 mēnešus tieši pēdējo 60 mēnešu laikā, kad tas ir tavā īpašumā, lai VID neiekasētu nodokļus.

SAISTĪTIE RAKSTI
"VID tehnisku traucējumu dēļ daļai sabiedrības, iespējams, nepilnīgi uzrādās medicīnas čeki gada ienākumu deklarācijās"
"Šādas situācijas mūs noskaņo pret valsti un sistēmu!" Sarmīte par naudu, kas piespiedu kārtā jāsamaksā VID
"Mana pensija 511 eiro, bet tik un tā novelk IIN, kādēļ tāda nevienlīdzība?" Normunds no Anglijas jautā par pensiju sistēmu valstī
