“Esmu vīlies! Jaunajai estrādei būtu jābūt mūsu tautas templim, nevis vietai, kur ļaudis nāk paēst!” Sociālajos tīklos šūmējas par apmeklētāju uzvedību estrādē

Vislatvijas Dziesmu un deju svētki neapšaubāmi bija grandiozs un neatkārtojams šī gada notikums, tomēr ir cilvēki, kuri pārliecināti – latvieši svētkos nemaz nemāk uzvesties! Latvietim gribas iemalkot ko grādīgu un, protams, kārtīgi paēst.

Sociālajos tīklos cilvēki sūdzas par “nelietībām”, kas traucējušas izbaudīt svētku garšu tiem, kuri bija atnākuši izbaudīt svētku koncertu. “Saule, Pērkons, Daugava”, protams, skan citādi, ja kāds svešs cilvēks, kurš koncertā sēž līdzās – grauž kaltētas cūku ādiņas, dzer aliņu vai cenšas skaļāk par 24 000 dziedātāju balsīm pastāstīt, kāpēc kādas sievietes vīrs ir izvēlējies gados jaunāku mīļāko un ka kaķim sācies meklēšanās laiks.

Ja sākotnēji “Twitterī” bija skaļākas runas par pasākuma organizāciju, tad palēnām tās nomainīja tīri sadzīviski temati – cik, kurš un kāda decibela ietvaros ir runājis, ēdis, ko dzēris un vai lielai picas kastei ir vieta dziesmu svētku estrādē, lielā notikuma laikā.

Ļaudis sociālajos tīklos dalās pieredzē – traucējuši bērni, kuri uzvedušies skaļi, gan arī latviešu tradīcija – ēst vienmēr un visur.

Vai Dziesmu un deju svētki ir svētki vai tomēr koncerts, kurā visiem skatītājiem taisnu muguru, jānoklausās repertuārs no A līdz Z? Sociālajos tīklos lasāmi dažādi viedokļi.

“Mūsu sektorā gandrīz mahačs sākās jau pie “Pūt, vējiņi” – man aiz muguras ģimenīte ar čipsu un kaut kādu cūku kraukšķu pakām uz manu kluso lūgumu pārtraukt nereaģēja. Tad blakussēdošs kungs tā dinamiskāk piedāvāja ģimenes galvu pavadīt uz maliņu pakraukšķināt tur.”

Mūsu sektorā gandrīz mahačs sākās jau pie “Pūt, vējiņi” – man aiz muguras ģimenīte, ar čipsu un kkādu cūku kraukšķu pakām, uz manu kluso lūgumu pārtraukt nereaģēja. Tad blakussēdošs kungs tā dinamiskāk piedāvāja ģimenes galvu pavadīt uz maliņu pakraukšķināt tur. — žanete eglīte (@zhanett) July 9, 2023

“Deju svētku noslēguma koncerta vidū divi jaunieši izspraucās no skatītāju sektora vidus, lai pēc 15 minūtēm atgrieztos un stūķētos atpakaļ ar milzu šķīvjiem, kas piekrāmēti ar kartupeļiem, šašlikiem, salātiem un kaudzi mērces. Labi, ka nepaklupa.”

Deju svētku noslēguma koncerta vidū divi jaunieši izspraucās no skatītāju sektora vidus, lai pēc 15 minūtēm atgrieztos un stūķētos atpakaļ ar milzu šķīvjiem, kas piekrāmēti ar kartupeļiem, šašlikiem, salātiem un kaudzi mērces. Labi, ka nepaklupa 😳 — Edīte Brikmane 🇺🇦🇱🇻🇹🇼 (@editeu) July 10, 2023

“Čalis nesa alus glāžu četrpaku un, spraucoties starp cilvēkiem, skaļi sauca: “Uzmanīgi, bērniņš, mazs bērniņš te!””

Čalis nesa alus glāžu četrpaku un, spraucoties starp cilvēkiem, skaļi sauca: “Uzmanīgi, bērniņš, mazs bērniņš te!” — Vivita Ločmele (@VivitaLo) July 10, 2023

“Dziesmu svētku ģenerālmēģinājums sajūtu ziņā kā alus festivāls, kur koris ir fona mūzika. Nav bijusi dziesma, kur būtu bijis klusums. Visu laiku kāds runā, grauž riekstus, žļembā ķiploku grauzdiņus. Principā, tiem, kas tiešām šeit grib būt, svētki ir sabojāti.”

Dziesmu svētku ģenerālmēģinājums sajūtu ziņā kā alus festivāls, kur koris ir fona mūzika. Nav bijusi dziesma, kur būtu bijis klusums. Visu laiku kāds runā, grauž riekstus, žļembā ķiploku grauzdiņus. Principā, tiem, kas tiešām šeit grib būt, svētki ir sabojāti. — Ulla Rone (@Ulla_Hoffnung) July 8, 2023

“Aizmukām. No Dziesmusvētkiem. Nav mans. Tā burzma, cilvēku masas, neizdevās neko izbaudīt, jo priekšā bija sīcis, kas īdēja, čīkstēja, bet aiz muguras kāda stāstīja, kur mājās atrast brūnu sedziņu ar zirdziņiem, ilgi stāstīja, dikcija laba un balss skaļa. Šleseru stāvam redzēju.”

Aizmukām. No Dziesmusvētkiem. Nav mans. Tā burzma, cilvēku masas, neizdevās neko izbaudīt, jo priekšā bija sīcis, kas īdēja, čīkstēja, bet aiz muguras kāda stāstīja, kur mājās atrast brūnu sedziņu ar zirdziņiem, ilgi stāstīja, dikcija laba un balss skaļa. Šleseru stāvam redzēju. — Naivā no laukiem (@NaivaaLaukje) July 9, 2023

“Es visu saprotu, var nokavēt koncertu, var gribēt aliņu kādu iedzert, protams, gan jau var arī vienu maziņo drosmei, lai var līdz dziedāt. Bet kā var atnākt uz Dziesmu svētku koncertu aizlietu seju, tā ka katra acs uz savu pusi, to lūk es nesaprotu!”

Es visu saprotu, var nokavēt koncertu, var gribēt aliņu kādu iedzert, protams, gan jau var arī vienu maziņo drosmei, lai var līdz dziedāt. Bet kā var atnākt uz Dziesmu svētku koncertu aizlietu seju, tā ka katra acs uz savu pusi, to lūk es nesaprotu! 🤷🏼‍♂️ — Ādolfs Žunna (@zunnna) July 9, 2023

“Cilvēki ir tāaaa piedzērušies. Nonākot no skatuves ir paralēlā pasaule.”

Cilvēki ir tāaaa piedzērušies. Nonākot no skatuves ir paralēlā pasaule. #DzSv2023 — Mamulita (@Mamulitaa) July 9, 2023

Latvijas Radio bigbenda trombonists, TV/radio producents, personība Uldis Ziediņš Instagram platformā “storijos” sekotājiem skaidro savu viedokli.

“Par to ēšanu, dzeršanu un staigāšanu. Es diezgan ilgu laiku pavadīju, vērojot cilvēkus Mežaparkā. Piedodiet, bet tādi mēs esam. Cilvēki bija sanākuši uz svētkiem un izpratne par svētkiem ir katram citādāka. Uz svētkiem, uz Dziesmu svētkiem, nevis uz dziesmu koncertu. Nu nevar prasīt, lai tauta sēž piecas stundas nekustīgi savās vietās un bauda mūziku. Cilvēki bija atnākuši uz svētkiem un, kā jau es teicu, izpratne par svētkiem katram ir sava. Ok, bija viena ļaužu kategorija, lai cik skarbi tas neskanētu, tur nebija jābūt. Tie bija ļaudis, kas acīmredzami, bija nopirkuši biļetes tāpēc, ka visi pērk, cena augsta.. tātad tas ir prestiži, tātad mums arī ir jāpērk. Sākot ar Šleseru un beidzot ar visādiem tur zīmola apģērbos tērptiem džekiem, kuri tur bija pālī jau koncerta sākumā. Bet par pārējo? Milzīgi, gari svētki, gandrīz 12 stundu garumā. Es atzīšos, es arī dabūju no blakus stāvētāja, tādu pārmetošu kuš, kad es ar kādu cilvēku Ešenvalda skaņdarba klusajā vietā sākām diskutēt par tautas mūziku, vai par kaut ko tādu. Tāpēc, ka tie ir svētki. Tu satiec daudz paziņas, draugus, gribas papļāpāt. Es saku, svētku jēdziens ir ļoti stiepjama lieta.”

Un kādas ir jūsu sajūtas? Vai dziesmu un deju svētki ir svētki, kur cilvēki var brīvi uzvesties, lietot alkoholiskos dzērienus, skaļi diskutēt vai tomēr tas ir koncerts, kurā viss repertuārs jānoklausās ar cieņu, bez kraukšņiem, kas varētu traucēt citiem?

Pagaidām publikas konkursā vinnē čalis, kurš pašā koncerta sākumā uz vietu priekšējā sektorā aizsteidzās ar lielo picas kasti. Sveicieni no Mežaparka! #dziesmusvētki — Uldis Ziediņš (@uldisz) July 9, 2023