Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka” 0
Kaķis nerunā mums saprotamā valodā, bet viņš runā ar ķermeni, kustībām un skaņām. Viņa uzvedībā ir paslēpta vesela zīmju un skaņu valoda — tikai jāiemācās to saprast. No murrāšanas līdz astei, kas kustas kā karogs vējā. Katrs sīkums ir signāls par viņa jūtām, domām un noskaņojumu.
Šķir rakstu uz sāniem! Apskatīsim, ko kaķis tev patiesībā grib pateikt.