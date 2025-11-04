Mājdzīvnieki paliks aiz durvīm? Patvertņu iespējamie noteikumi liek uzdot daudz jautājumu… 0
Diskusijas par iedzīvotāju drošību krīzes situācijās un patvertņu pieejamību kļūst arvien aktuālākas. TV24 raidījumā “Uz līnijas” Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs (NA) Ģirts Lapiņš komentēja kādu no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Vai uz patvertni, ja būs nepieciešamība tās izmantot, drīkstēs doties kopā ar mājdzīvnieku?
Pēc Lapiņa teiktā pašreizējais regulējuma formulējums liecina, ka ar mājdzīvniekiem patvertnē doties nevarēs. Tam esot racionāls pamatojums, šādās telpās nav domāts ilgstoši uzturēties turklāt tajās vienkopus var atrasties ļoti daudz cilvēku.
“Iedomājieties situāciju. Patvertnē ir daudz cilvēku, pilns ar cilvēkiem, diezgan pat saspiests. Patvertne ir jāuztver tā, ka tur uzturēties pusstundu, stundu. Tas nav domāts tā, ka tur dzīvos. Tur būs ļoti daudz cilvēku. 500 cilvēku, 1000 cilvēku, un tad tur ienāk suns,” skaidroja Lapiņš.
Viņš uzsvēra, ka krīzes brīdī nav iespējams garantēt, kā uz skaļiem trokšņiem, haosu vai citu cilvēku klātbūtni reaģēs dzīvnieki. Tas var radīt papildu apdraudējumu jau tā stresa pilnā situācijā: “Kā var uzņemties atbildību par katru suni, kā viņš rīkosies krīzes situācijā? Krīt bumbas – viņš sāk uzbrukt vai vēl kaut kas.”
Vienlaikus viņš norādīja, ka izņēmumi attieksies uz dienesta dzīvniekiem, kuri ir īpaši apmācīti un paredzēti darbam ekstremālās situācijās. Pārējiem dzīvniekiem būs jāpaliek drošā vietā ārpus patvertnes.
“Es domāju, ka varēs operatīvos suņus, tos, kuri ir trenēti, policijas, pavadoņu suņi, es domāju, ka tas būs atļauts, bet visus dzīvniekus nevarēs,” norādīja Lapiņš.
Lapiņš aicināja iedzīvotājus jau laikus sagatavoties šādai iespējamai situācijai, parūpējoties, lai mājdzīvniekam mājās būtu droša vieta, kur ir pieejams ūdens, ēdiens un aizsardzība.