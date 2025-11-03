“Lūgums pārstāt manipulēt ar tautu!” Helmanis ceļ trauksmi par savāktajām balsīm pret Stambulas konvencijas atcelšanu 117
Ziņa papildināta plkst. 21.02 ar Manabalss.lv komentāru.
“Likumdevējs ir apstiprinājis manipulāciju caur manabalss.lv” – ar šādu paziņojumu sociālajos tīklos nupat nācis klajā Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, pievēršoties balsošanas procesam sabiedrības iniciatīvu portālā un saceltajam tracim ap Stambulas konvencijas jautājumu.
Egils Helmanis raksta: “Likumdevējs ir apstiprinājis manipulāciju caur manabalss.lv. Mēs redzam, kā tagad izmanto 60.000 balsis par Stambulas konvencijas neatcelšanu. Šīs balsis ir savāktas portālā manabalss.lv.
Šodien es vēlējos pārliecināties, cik tad precīzs ir šis uzskaitījums. Konstatēju, ka caur katru viedierīci un citas bankas kontu, ja tādi ir vairāki, un izmantojot katrreiz citu pārlūkprogrammu, 1 cilvēks var nobalsot vairākas reizes.
Lūgums pārstāt manipulēt ar tautu un novērst nepilnības portālā manabalss.lv, lai mums būtu ticami dati.”
Portāls Manabalss.lv, atbildot uz lūgumu sniegt komentāru, skaidro: “Paraksts Manabalss.lv platformā nozīmē to, ka jūs ar savu personas kodu apliecināt, ka atbalstāt kādu savu iniciatīvu un personas kods (atšķirībā no banku kontiem) mums katram ir tikai viens, unikāls.
Ja jūs ielogojaties Manabalss.lv platformā un parakstāt kādu iniciatīvu, autorizējoties ar kādu no bankām, banka saņem informāciju par to, ka jūs, izmantojot viņu autentifikāciju, to aplieciniet ar savu parakstu, ko banku sistēma sūta pēc tam uz Manabalss un mūsu sistēmā jūsu paraksts tiek reģistrēts.
Savukārt, ja kādu iemeslu dēļ jūs mēģināt vēlreiz parakstīt to pašu iniciatīvu uz citu banku, tad arī šī banka “paņem” jūsu personas kodu un sūta mums, savukārt mūsu sistēmā jau jūsu personas kods ir reģistrēts un nav iespējas to vēlreiz pieskaitīt.
Turklāt, kad iniciatīva tiek nosūtīta adresātam, mēs sūtām arī šifrētu parakstu failu, kuru adresāts (piemēram, Saeima vai pašvaldības) tālāk nodod PMLP pārbaudei, kas noskaidro, vai nav kādu nepilsoņi parakstījušies, vai nav cilvēki zem 16 gadu vecuma parakstījušies un tamlīdzīgi. Visas procedūras ir stingri reglamentētas.”
Kā ziņots, platformā “ManaBalss.lv” par Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam paredzētu iniciatīvu, aicinot viņu neizsludināt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, mazliet vairāk nekā trīs dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 60 000 cilvēku.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, šī iniciatīva ir viena no plašāko sabiedrības atbalstu guvušajām parakstu vākšanām platformas pastāvēšanas vēsturē, turklāt šoreiz parakstu vākšanas temps ir ļoti augsts. Visvairāk parakstu bija izdevies savākt par iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, tomēr parakstīšanās ātrums bija krietni zemāks.