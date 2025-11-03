“Mans dēls gulēja bezsamaņā” Jelgavā skolasbiedrs pusaudzim salauž žokli – vecāki satriekti, skola mierina ar brīdinājumu 0
Jelgavas Amatu vidusskolā nesen noticis visai nepatīkams gadījums. Profesionālās izglītības iestādē 16 gadus vecam skolēnam fiziski uzbrucis viņa klasesbiedrs. Zēnam konstatēts lauzts žoklis un vairākas galvas traumas. Uzbrucējs sodīts vien ar rājienu, bet cietušā vecāki pieprasa atbildību un nopietnāku rīcību.
Notikušais pārsteidza jaunieša mammu Marinu pilnīgi nesagatavotu. Viņas dēls tikai septembrī bija uzsācis mācības Jelgavas Amatu vidusskolā, kad vienā no skolas dienām viņa saņēmusi satraucošu zvanu no klases audzinātāja.
“Ar vārdiem – jūsu bērns bez samaņas, mēģinām viņu kaut kā piecelt. Es prasīju, kas notika, viņš pateica, ka nevar pagaidām neko teikt,” TV3 raidījumam “Bez Tabu” atklāj cietušā bērna māte.
Kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu” noskaidrojies, ka skolā izcēlies konflikts – agresīvais jaunietis starpbrīdī metis datora tastatūru, kas nokritusi pie Marinas dēla kājām, tajā brīdī klasē ienācis skolotājs, kurš cietušajam pusaudzim prasījis, vai viņš meta klaviatūru. Marinas dēls atbildējis, ka nav bijis vainīgais, paskaidrojot, ka tastatūra tikusi mesta no aizmugures.
Pēc kāda laika, kad stundas beigušās, cietušais devies ārā no klases, un agresīvais klasesbiedrs pēkšņi uzbrucis, iesitot pa seju ar vārdiem: “Tu mani nodevi.” Sitiens bija tik spēcīgs, ka pusaudzis zaudējis samaņu un nokritis, vēlāk konstatēts smags žokļa lūzums vairākās vietās, kā arī bojājumi sejas un acu zonā.
Cietušais zēns tika nekavējoties nogādāts medicīnas iestādē, kur viņam veikts rentgens. Ārsti konstatēja smagus žokļa bojājumus un norādīja, ka nepieciešama steidzama ārstēšana Rīgā. Zēns kopā ar mammu devās uz galvaspilsētu, kur viņiem nācās piecas dienas gaidīt operāciju.
Operācijas laikā ārstiem nācās žokli fiksēt četrās vietās, kā arī iegriezt acu apvidū, lai ievietotu sietu un novērstu turpmākas komplikācijas.
Marina norāda, ka smagākais neesot pat fiziskās sekas, bet tas, cik mierīgi skola uz šo uzbrukumu reaģējusi.
Kā norādīts “Bez Tabu” sižetā, uzbrucējs joprojām turpina mācības tajā pašā klasē. Viņam piemērots tikai rājiens, bet par atstādināšanu no skolas vadība nav pat apsvērusi.
Skolas direktore telefonsarunā ar raidījumu apliecināja, ka situācija esot izvērtēta, taču par stingrākiem disciplināriem soļiem neesot runas. Tikmēr cietušā ģimene ir šokā, bet izglītības sistēma šķiet bezspēcīga.
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Ivita Dambeniece uzsver, ka šāda mēroga gadījumus vispirms risina skolā, un reakcijai jāseko nekavējoties: “Ja skolas vidē, mācību vidē notiek šādi gadījumi, tad primāri tie būtu jāsāk risināt skolai. Arī algoritmā tas ir noteikts un paredzēts – laicīgi atpazīt, reaģēt un iesaistīties.”
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka agresīvus bērnus iespējams uz mēnesi atstādināt no mācībām klasē, citā telpā, citā laikā vai mājās. Tikmēr biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” norāda, ka arī uzbrucēja izolēšana no klases nav ilgtermiņa risinājums.