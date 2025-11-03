Tik smagi “iegrābies” Putins nebija 25 gadus: tagad galvenais nepalaist šo iespēju garām 0
Kremļa saimnieks Vladimirs Putins ar saviem jaunākajiem paziņojumiem par Pokrovsku ir parādījis pasaulei savu neadekvātumu, kas, pēc ekspertu domām, var apdraudēt viņa leģitimitāti. Pirmo reizi 25 gadu laikā var runāt par reāliem pazīmēm, kas liecina par izmainītu realitātes uztveri Krievijas līdera rīcībā.
Dialog.ua ziņo, ka tā pagaidām ir tikai hipotēze, kas tuvāko mēnešu laikā vai nu apstiprināsies, vai tiks noraidīta, taču šis brīdis dod unikālu iespēju pārveidot Putina tēlu gan pasaulē, gan pašā Krievijā.
Par to savā blogā raksta žurnālists un bijušais Ukrainas Augstākās Radas deputāts Vadims Deņisenko.
Deņisenko norāda, ka Putina ideja uzaicināt žurnālistus uz frontes zonu, lai viņi redzētu Pokrovskas un Kupjanskas aplenkumu, ir absurda. Aplūkojot karti, kļūst skaidrs – šajā reģionā nav iespējams fiziski ieraudzīt nekādu aplenkumu, nemaz nerunājot par tiešu piekļuvi kaujas zonai.
“Putins piedāvāja rīkot PR-akciju, kuru nevar īstenot. Visi pasaules izlūkdienesti saprot, ka nekādas aplenkšanas tur nav. Tātad – vai nu Putins nepareizi uztver realitāti, vai arī viņa tuvākie cilvēki viņam melo. Abi varianti ir ļoti bīstami pašam Kremļa saimniekam,” spriež žurnālists.
Nākamie mēneši būs izšķiroši
Žurnālists uzsver, ka informatīvā kampaņa, kas atklātu šīs Putina iespējamās neadekvātuma pazīmes, pašlaik ir minimāla, lai gan tieši tā varētu pagriezt informācijas plūsmu pret Maskavu.
Tas varētu izspiest Putinu no “partnera” tēla pat tajās valstīs, kas joprojām uzskatīja Krieviju par sadarbības partneri.
Pēc Deņisenko domām, tuvākajos mēnešos kļūs redzams, vai Putina realitātes uztvere patiešām turpina pasliktināties. Ja līdzīgi gadījumi atkārtosies, pusgada laikā viņa neadekvātums kļūs acīmredzams gan Krievijas, gan ārvalstu elitei.
“Es nedomāju, ka tas novedīs pie apvērsuma – līdz tam vēl tālu,” raksta Deņisenko, piebilstot, ka Krievijā apvērsumi notiek tad, kad tuvākie sāk just tiešas briesmas savai dzīvībai. Putins pagaidām rīkojas pietiekami piesardzīgi, lai to nepieļautu.
“Pirmo reizi 25 gados viņš tik atklāti “paklupa”,” Deņisenko spriež un uzsver, ka tagad galvenais ir nepalaist šo iespēju garām.