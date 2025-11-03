Foto. pexels.com

Pārsteidzoši! Šie pārtikas produkti satur vairāk kalcija nekā glāze piena 0

LA.LV
16:09, 3. novembris 2025
Veselam Uzturs

Kalcijs ir svarīgs veseliem zobiem un kauliem, tāpēc mēs visi jau no bērnības zinām, cik vērtīgi ir pienu iekļaut uzturā. Tomēr piens nav vienīgais šīs labvēlīgās uzturvielas avots.

Reklāma
Reklāma
“Igaunija, Latvija vai Lietuva saņemtu…” NATO admirālis sūta skaidru signālu Maskavai par Baltijas valstīm
Mājas
Berzēšanās gar kājām, gulēšana virsū, astes kustināšana – iemācies saprast, ko kaķis tev šādi “saka”
Tas ir noticis! Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvijai jāizstājas no Stambulas konvencijas, Ingmārs Līdaka pārspējis pats savu “Aizver muti!”
Lasīt citas ziņas

Kādus vēl pārtikas produktus ir vērts lietot uzturā?

Jogurti

Viena glāze zema tauku satura jogurta satur 448 mg kalcija — gandrīz par 150 mg vairāk nekā glāze piena. Grieķu jogurtā ir līdzīgs daudzums. Zema tauku satura jogurts satur 250 mg uz vienu glāzi, bet beztauku jogurts — 260 mg. Papildus kalcijam jogurts nodrošina arī cinku, kāliju, magniju, olbaltumvielas un probiotikas.

Sojas pupas

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nez ko šim piesolīja?” Viens no opozīcijas partijas līderiem met kažoku uz otru pusi Stambulas konvencijas jautājumā
“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā
“Viņas izmantos katru iespēju” – Liepājā kaijas terorizē iedzīvotājus

Neapstrādātas sojas pupiņas satur daudz vairāk kalcija nekā glāze piena — aptuveni 500 mg, kas ir puse no pieaugušā cilvēka dienas devas. Tomēr ne visi var ēst neapstrādātas sojas pupiņas, un tas nav nepieciešams. Papildus kalcijam sojas pupiņas ir bagātas arī ar šķiedrvielām un olbaltumvielām.

Tofu

Tofu ir ražots no sojas pupiņām, tāpēc tajā ir arī ievērojams kalcija daudzums. Tomēr ir svarīgi izlasīt informāciju uz iepakojuma — kalcija saturs atšķiras atkarībā no produkta ražotāja un pagatavošanas metodes.

Lapu zaļie dārzeņi un Ķīnas kāposts

Kāposti ir arī lielisks kalcija avots. Papildus kalcijam jūs saņemsiet arī K, B6 un C vitamīnu dienas devas. Ja neesat pārliecināts, kuri pārtikas produkti ir bagāti ar kalciju un magniju, kāposti noteikti ir ēšanas vērti — tie satur magniju, dzelzi un kalciju. Vēl viens dārzenis, kas bagāts ar kalciju — Ķīnas kāposts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Veselīgais un figūrai draudzīgais našķis – rieksti. Cik tajos kaloriju?
Veselam
Galvenie osteoporozes profilakses soļi – pamatlietas, kas būtu jāzina katram
Ne tikai stipriem kauliem. Kam un cik daudz kalcija ikdienā nepieciešams?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.