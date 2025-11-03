Pārsteidzoši! Šie pārtikas produkti satur vairāk kalcija nekā glāze piena 0
Kalcijs ir svarīgs veseliem zobiem un kauliem, tāpēc mēs visi jau no bērnības zinām, cik vērtīgi ir pienu iekļaut uzturā. Tomēr piens nav vienīgais šīs labvēlīgās uzturvielas avots.
Kādus vēl pārtikas produktus ir vērts lietot uzturā?
Jogurti
Viena glāze zema tauku satura jogurta satur 448 mg kalcija — gandrīz par 150 mg vairāk nekā glāze piena. Grieķu jogurtā ir līdzīgs daudzums. Zema tauku satura jogurts satur 250 mg uz vienu glāzi, bet beztauku jogurts — 260 mg. Papildus kalcijam jogurts nodrošina arī cinku, kāliju, magniju, olbaltumvielas un probiotikas.
Sojas pupas
Neapstrādātas sojas pupiņas satur daudz vairāk kalcija nekā glāze piena — aptuveni 500 mg, kas ir puse no pieaugušā cilvēka dienas devas. Tomēr ne visi var ēst neapstrādātas sojas pupiņas, un tas nav nepieciešams. Papildus kalcijam sojas pupiņas ir bagātas arī ar šķiedrvielām un olbaltumvielām.
Tofu
Tofu ir ražots no sojas pupiņām, tāpēc tajā ir arī ievērojams kalcija daudzums. Tomēr ir svarīgi izlasīt informāciju uz iepakojuma — kalcija saturs atšķiras atkarībā no produkta ražotāja un pagatavošanas metodes.
Lapu zaļie dārzeņi un Ķīnas kāposts
Kāposti ir arī lielisks kalcija avots. Papildus kalcijam jūs saņemsiet arī K, B6 un C vitamīnu dienas devas. Ja neesat pārliecināts, kuri pārtikas produkti ir bagāti ar kalciju un magniju, kāposti noteikti ir ēšanas vērti — tie satur magniju, dzelzi un kalciju. Vēl viens dārzenis, kas bagāts ar kalciju — Ķīnas kāposts.