“Viņas izmantos katru iespēju” – Liepājā kaijas terorizē iedzīvotājus 0
Liepājā skati, kuros redzams, ka kaijas uzbrūk iedzīvotājiem, nu jau ir ikdiena, atliek tikai rokās paņemt ēdienu, un tās acumirklī ir klāt, ziņo TV Kurzeme.
Ar savu pieredzi TV Kurzeme sižetā dalījies Guntis, kurš atklāj, ka kaijas viņam no rokām izrāvušas pusi bulciņas. Ar līdzīgu situāciju saskārusies arī viņa sieva. Tāpat uzrunātā Jūlija atklāj, ka šī problēma ir aktuāla, tāpēc viņa vairs bulciņas uz ielas neēdot.
Līdzīgas sūdzības redzamas arī sociālajos tīklos, kur cilvēki stāsta, ka kaijas pat lido iekšā bērnu ratos.
Ornitologs Ritvars Rekmanis atzīst, ka šāda kaiju rīcība nav nekas ārkārtējs, jo kaijas ir plēsēji. Viņas pielāgojas dzīvei pilsētā un šādā veidā meklē sev barību, tāpēc izmantos katru iespēju.
Lai gan iedzīvotāji ir sašutuši, Liepājas pašvaldība atbild, ka tā nav vietvaras atbildība. Uzmanība ir jāvērš pašiem iedzīvotājiem uz pašu uzvedības principiem un paradumiem, kas īpaši attiecas uz ēšanu uz ielas.
Viens no reāliem risinājumiem ir citādu atkritumu urnu uzstādīšana, kas liedz putniem piekļūt to saturam, taču pašvaldība un ornitologs atgādina, ka nevajadzētu ne barot putnus, ne arī likt pārtikas atkritumus putniem pieejamās vietās.