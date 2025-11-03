“Manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi.” Tēvs meklē aculieciniekus satraucošam incidentam Imantā 0
Pie Rīgas Imantas vidusskolas noticis satraucošs incidents, ko neviens vecāks nevēlētos piedzīvot. Kāds tēvs atklājis, ka viņa dēlu cits bērns sagriezis ar nazi, tāpēc viņš meklē notikušā aculieciniekus.
Tēvs vēršas pie sabiedrības ar “Facebook” lapas “Imanta/Иманта” starpniecību: “Meklēju lieciniekus negadījumam pie Rīgas Imantas Vidusskolas, manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi. Pie Kurzemes prospekta 154.
Mans bērns bija oranžā jakā, uzbrucējs pelēkā džemperī, tumšas bikses, brauca ar gaišu velosipēdu. Negadījums notika 13:38 šodien 3.11.2025.
Uzliktas šuves. Lūdzu padalieties, varbūt kāds redzēja! Vajadzīgi liecinieki!”
Ieraksta autors norāda, ka viņa rīcībā ir uzbrucēja fotogrāfija, taču citi drošības apsvērumu dēļ iesaka ar to nedalīties, citādi pats var tikt pie soda.
“Jelgavā klasesbiedram salauž žokli…vainīgajam skolā aizrādījums, šeit sagriež…kaut kas šajā valstī nav ok,” prāto viens no ieraksta komentētājiem.
Tikmēr cits spriež, ka Stambulas konvencija šeit pat nepalīdz.
Vēl kāda komentētāja dalās pieredzē, atklājot, ka viņas bērns Imantā saskāries ar līdzīgu situāciju pirms nepilniem 3 gadiem: “Dažus gadus vecāks skolēns garderobē ar nazi draudēja manai meitai un viņas klasesbiedrenei par to, ka viņas posās mājup un atteicās pieskatīt viņa mantas. Paldies Dievam, viss beidzās tikai ar pamatīgu izbīli. Skolas direktore iebāza galvu smiltīs un mēģināja mani pārliecināt, ka tāda situācija nav iespējama. Tikai pēc skandāla policijā un piesaistot plašsaziņas lidzekļus, tika atrasts vainīgais. Nomainījām skolu.”