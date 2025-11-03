Jā, cilvēki tās tiešām pērk! “Temu” preču klāsts liek apšaubīt, vai tiešām dzīvē esi redzējis visu 0
Sērfojot pa sociālajiem tīkliem, nereti redzam daudz un dažādu reklāmu, tostarp populārās iepirkšanās vietnes “Temu” piedāvājuma klāstu, no kura reizēm ieplešas acis.
Ja esi pārliecināts, ka cilvēki vairs nevar izgudrot neko jaunu, piedāvājam aplūkot šīs dīvainās lietas.
Grūtnieces vēders
Interesanti, ka viltoto grūtnieces vēderu var iegādāties dažādos izmēros, sākot no 4. grūtniecības mēneša.
Jātnieks uz gaiļa
Mārtiņdiena straujiem soļiem tuvojas…
Dekorācija kokam
Preces aprakstā teikts, ka dekorācija piemērota Halovīna svinībām.
Čipsu zeķes
Apnikušas parastās – baltās – zeķes? Lūk, lielisks risinājums čipsu mīļiem!