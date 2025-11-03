Foto: Temu

Jā, cilvēki tās tiešām pērk! “Temu” preču klāsts liek apšaubīt, vai tiešām dzīvē esi redzējis visu 0

kokteilis.lv
14:23, 3. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Sērfojot pa sociālajiem tīkliem, nereti redzam daudz un dažādu reklāmu, tostarp populārās iepirkšanās vietnes “Temu” piedāvājuma klāstu, no kura reizēm ieplešas acis.

Ja esi pārliecināts, ka cilvēki vairs nevar izgudrot neko jaunu, piedāvājam aplūkot šīs dīvainās lietas.

Grūtnieces vēders

Interesanti, ka viltoto grūtnieces vēderu var iegādāties dažādos izmēros, sākot no 4. grūtniecības mēneša.

Jātnieks uz gaiļa

Mārtiņdiena straujiem soļiem tuvojas…

Dekorācija kokam

Preces aprakstā teikts, ka dekorācija piemērota Halovīna svinībām.

Čipsu zeķes

Apnikušas parastās – baltās – zeķes? Lūk, lielisks risinājums čipsu mīļiem!

