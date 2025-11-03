“Igaunija, Latvija vai Lietuva saņemtu…” NATO admirālis sūta skaidru signālu Maskavai par Baltijas valstīm 0
Baltijas valstīm – Igaunijai, Latvijai un Lietuvai – tiks sniegta pilna NATO aizsardzība, ja tās saskarsies ar Krievijas agresiju, uzsvēra NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs Džuzepi Kavo Dragoni. Viņš paziņoja, ka jebkādas hipotētiskas Kremļa provokācijas pret šīm valstīm izraisītu tūlītēju un visaptverošu alianses atbildi, tostarp no ASV, raksta BBC.
Viņš paziņoja, ka karš starp Krieviju un Ukrainu ir iestrēdzis, tāpēc ir pienācis laiks sēsties pie sarunu galda. “NATO atbalstīs Ukrainu līdz dienai, kad varēsim panākt ilgtspējīgu mieru pie sarunu galda,” viņš uzsvēra, paužot pārliecību, ka Ukrainā Vladimirs Putins nespēs izveidot marionešu valdību, kā viņš to izdarījis Baltkrievijā. Viņš ir pārliecināts, ka Putins nespēs uzvarēt.
Itālis arī runāja par to, ka plaša mēroga invāzija izprovocēja Somijas un Zviedrijas pievienošanos aliansei. Viņaprāt, tas ilgtermiņā Maskavai ir stratēģisks zaudējums.
Viņš atgādināja, ka pēc 2022. gada iebrukuma NATO ir stiprināta ar jauniem dalībniekiem. Tas, viņaprāt, apgāž Kremļa cerības sašķelt Rietumus. “Krievijas karavīri frontē pamazām gūst panākumus, bet stratēģiski zaudē,” rezumēja admirālis.
Šāda bilance liek meklēt politisku risinājumu. Admirālis skaidroja, ka NATO tikmēr saglabā briedumu un vienotību. Viņš skeptiski vērtēja “Burevestnik” un “Poseidon” draudus.
“Tie mums nerada draudus – mēs esam kodolalianse,” viņš sacīja.
Pēc viņa teiktā, kolektīvās aizsardzības saistības ir spēkā bez izņēmumiem. Tā ir skaidra vēsts Maskavai, ka risks būtu neaprēķināms.
Par galveno prioritāti ir nosaukta pretgaisa aizsardzība. Pēc itāļa teiktā, “dronu sienas” ieviešanai būs nepieciešami daži mēneši. Jaunā struktūra “Austrumu sardze” apvienos esošos pretgaisa aizsardzības līdzekļus Austrumu flangā.
“Atbalstīsim Ukrainu līdz miera dienai,” vēlreiz atkārtoja NATO Militārās komitejas vadītājs.