Filmu cienīgs sižets Francijā – divi bezpajumtnieki nozog kredītkarti un laimē 500 000 eiro. Taču viss nebūt nav tik vienkārši…







Diviem bezpajumtniekiem, kuri ar nozagtu kredītkarti iegādājās momentloterijas biļeti, viņu upuris ir piedāvājis darījumu, kas varētu mainīt viņu dzīvi, – daļu no laimētajiem 500 000 eiro. Situācija ir likusi tiesību ekspertiem kasīt galvu par to, kurš ir līdz šim neizņemtā laimesta likumīgais īpašnieks – persona, kas nopirka momentloteriju, vai persona, kas par to samaksāja?

Laikrakstā Le Parisien šis gadījums raksturots kā filmas scenārija cienīgs stāsts. Divi bezpajumtnieki 3. februārī apzaga automašīnu, kas bija novietota Tulūzas centrā, Francijas dienvidrietumos, un nozaga mugursomu ar kredītkartēm un personu apliecinošiem dokumentiem, kas piederēja vietējam vīrietim, kurš laikrakstā tika dēvēts par Žanu Deividu.

42 gadus vecais cietušais ziņoja par zādzību policijai un sazinājās ar savu banku, lai bloķētu kredītkartes. Viņš jautāja, vai kartes ir izmantotas, un tika informēts, ka tajā dienā pulksten 15.00 zagļi bija izmantojuši vienu no kartēm, lai iegādātos preces 52,50 eiro vērtībā pilsētas centra avīžu kioskos, kas atrodas mazāk nekā 500 metru attālumā no vietas, kur viņa automašīna bija novietota.

Noraizējies par savu personu apliecinošu dokumentu pazušanu, Žans Deivids nolēma nākamajā rītā apmeklēt avīžu kioskus un mēģināt iegūt ierakstus no videonovērošanas kamerām: “Es cerēju vismaz atgūt savus papīrus, bet avīžu kioskā man teica, ka viņi atceras divus bezpajumtniekus vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Viņi ienākuši veikalā un iegādājušies cigaretes un momentloterijas biļetes. Viņu uzvedība bijusi aizdomīga, jo viņiem radušās problēmas ar PIN koda ievadi.”

Pēc momentloterijas nokasīšanas, atklājot, ka viņi ir laimējuši maksimālo laimestu 500 000 eiro, sajūsminātais pāris atgriezās kioskā, lai saņemtu laimestu, un viņiem tika lūgts sazināties ar Française des Jeux, uzņēmumu, kas organizē šo loteriju.

Kopš tā laika situācija joprojām ir juridiski neskaidra. Zagļi nav mēģinājuši savākt savus nelikumīgi iegūtos ienākumus, un Tulūzas policija apgalvo, ka Française des Jeux ir iesaldējusi laimēto biļeti, kamēr turpinās izmeklēšana.

Žans Deivids tagad aicinājis zagļus sazināties ar viņa advokātu. “Kāpēc gan nepanākt draudzīgu vienošanos? Kāpēc gan nepadalīties ar laimestu?” viņš teica.

Viņa advokāts vietējam laikrakstam La Dépêche sacīja, ka viņš uzskata, ka Française des Jeux ir juridisks pienākums atbloķēt momentloterijas laimestu: “Nav izslēgts, ka viņi to anulēs, jo tā tika nopirkta ar nozagtu karti. Tiem, pie kuriem ir laimīgā biļete, nav jāuztraucas: mūsu piedāvājums ir vienkāršs, bez mana klienta naudas viņi nebūtu laimējuši, bez viņiem mans klients nebūtu uzvarējis. Ir tikai loģiski ar to dalīties. ”