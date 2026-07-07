“Finanšu ministram jāpasaka – pietiek!” Meļņiks situāciju ar “airBaltic” raksturo kā rotaļas ar dārgu mantiņu 0
Ar biznesa plānu vien nepietiek – valstij ir nepieciešama daudz stingrāka un regulārāka kontrole pār nacionālās aviokompānijas “airBaltic” darbību. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda žurnālists un TV24 raidījumu “Nacionālo interešu klubs” un “Uzmanības centrā ekonomika” vadītājs Romāns Meļņiks.
Viņš uzsvēra, ka uzņēmuma vadība vienmēr var sagatavot pārliecinošu biznesa plānu, taču ar to nepietiek. “Ja nosacījums ir tikai biznesa plāna esamība, tad to sagatavos, iesniegs un visu pierādīs. Ar to vien nepietiek,” sacīja Meļņiks.
Pēc viņa domām, valstij jānodrošina stingra un nepārtraukta uzņēmuma uzraudzība, kas līdz šim nav bijusi pietiekama. “Jābūt ļoti stingrai un pastāvīgai kontrolei. Man ir sajūta, ka līdz šim attieksme bijusi tāda – kā pret dārgu rotaļlietu. It kā dzīvo dzīvoklī Ķengaragā, bet brauc ar ‘Audi’, un naudu neviens īpaši neskaita,” viņš salīdzināja.
Žurnālists uzskata, ka atbildīgajam ministram regulāri bija jāpieprasa detalizētas atskaites novaldes par uzņēmuma finanšu situāciju un paveikto. “Faktiski ministram katru mēnesi vai pat katru nedēļu bija jāprasa uzņēmumam skaidra atskaite – kāda ir situācija, ko jūs darāt, lai samazinātu zaudējumus un lai valstij atkal nebūtu jāmeklē papildu nauda,” sacīja Meļņiks.
Komentējot finanšu ministra izteikumus par nepieciešamību uzņēmumam samazināt izdevumus, viņš uzsvēra, ka valstij jābūt daudz prasīgākai. “Finanšu ministram nav tikai jāpasaka, ka būs jāsašaurinās. Viņam jānorāda skaidri – es vairs negribu pieļaut šādus maksājumus, mēs to nevaram atļauties, arī Eiropas Komisija vairs neļauj turpināt šādu finansēšanu. Tāpēc jums jānāk ar risinājumu, kā strādāt ar saviem līdzekļiem,” uzsvēra Meļņiks.
Viņš piebilda, ka šādam uzdevumam jābūt stingram un kategoriskam, nevis atliekamam uz vairākām nedēļām vai mēnešiem.