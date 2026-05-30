“Rit kara 1550. diena.” Dzirdētais “airBaltic” reisā no Milānas ne pa jokam sadusmo pasažieri 0

12:13, 30. maijs 2026
Stāsti Pieredze

Daudzi latvieši, nonākot ārzemēs, joprojām sastopas ar pieņēmumu, ka Latvija ir cieši saistīta ar Krieviju vai ka šeit ikdienā runā krievu valodā. Nereti cilvēki atzīst, ka viņiem jau apnicis katru reizi skaidrot pretējo, tāpēc viņi pat vairs necenšas šos maldīgos priekšstatus labot.

Šoreiz uzmanības centrā nonākusi aviokompānija “airBaltic” pēc tam, kad kāda pasažiere sociālajos tīklos pauda sašutumu par iekāpšanas paziņojumu reisā no Milānas uz Rīgu.

Sociālo mediju platformā “X” Ilze rakstīja: “Kāpju @airBaltic reisā Milāna–Rīga, un ko es dzirdu – iekāpšanas aicinājumu lauzītā krievu valodā! Rit Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 1550. diena… Kas pie velna, @airBaltic?”

Ilzes ieraksts ātri vien piesaistīja citu sociālo tīklu lietotāju uzmanību. Daļa komentētāju pauda viedokli, ka ārvalstīs joprojām valda priekšstats par Latviju kā valsti, kurā ikdienā tiek daudz izmantota krievu valoda.

“Visi ārzemnieki domā, ka Latvijā runā krievu valodā,” rakstīja kāds komentētājs.

Citi diskusijas dalībnieki norādīja, ka līdzīgas situācijas novērojamas arī citviet. Kāda sieviete minēja nesen atvērtu veikalu Rīgā, kurā pieejamas preces no Krievijas un marķējums ir krievu valodā.

Tomēr vairāki cilvēki norādīja, ka viņu pieredze ar “airBaltic” bijusi pavisam citāda. Komentētāji rakstīja, ka pēdējo mēnešu laikā vairākkārt lidojuši ar Latvijas nacionālo aviokompāniju un neko līdzīgu nav novērojuši.

Izskanēja arī pieņēmumi, ka konkrētā situācija varētu būt saistīta nevis ar pašas aviokompānijas, bet gan lidostas izmantoto paziņojumu sistēmu.

Uz notikušo reaģēja arī “airBaltic” pārstāvji. Aviokompānija skaidro, ka lidostās paziņojumi par tās reisiem parasti tiek atskaņoti latviešu, angļu un attiecīgās valsts valodā.

Uzņēmums pieļauj, ka konkrētajā gadījumā varētu būt notikusi atkāpe no noteiktajām procedūrām un paziņojums atskaņots, izmantojot lidostas automātisko informēšanas sistēmu.

“Paldies par ziņu. Lidostās paziņojumi par “airBaltic” lidojumiem tiek atskaņoti latviešu, angļu, kā arī izlidošanas valsts valodā.

Konkrētajā gadījumā, iespējams, ir notikusi atkāpe no mūsu noteiktajām procedūrām un paziņojums atskaņots no lidostas automātiskās paziņojumu sistēmas. “airBaltic” sazināsies ar attiecīgo lidostas apkalpojošo uzņēmumu, lai noskaidrotu situāciju un izvērtētu notikušo.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām,” norādīja aviokompānija.

