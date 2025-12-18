Finieru ražotne “Kuldīgas fabrika” – skates “Gada labākā būve Latvijā 2024” laureāte divās nominācijās 0
Inese Pabērza, AS Latvijas Finieris sabiedrisko attiecību speciāliste
2025. gada 10. septembrī tika paziņoti skates Gada labākā būve Latvijā 2024 laureāti. AS Latvijas Finieris ražotne Kuldīgas fabrika Ganību ielā 12, Kuldīgā, ieguva pirmo vietu nominācijā Publiska jaunbūve. Ražošanas ēka. Ražotne Kuldīgas fabrika saņēma arī balvu Gada BIM objekts” par digitālo instrumentu izmantojumu projektēšanā un būvniecībā.
Kuldīgas fabrika ir lapu koku (pamatā bērza) pirmapstrādes ražotne, kur ražo mitru lobīto finieri – izejmateriālu augstvērtīgam saplāksnim. Tā aprīkota ar unikālu tehnoloģiju, kas ļauj no katra bērza apaļkoka iegūt maksimāli iespējamo daudzumu finiera, lobot finierklučus līdz pat 25 milimetru serdenim.
Ražotnes būvniecība Kuldīgā tika sākta 2023. gada februārī un noslēdzās 2024. gada 3. aprīlī teritorijā, kas ilgstoši bija pamesta un kur savulaik plānota betona izstrādājumu ražotne. Projektu izstrādāja UPB Projekti, būvniecību veica UPB. Jau projektēšanas sākumā tika pieņemts lēmums maksimāli saglabāt ēkas nesošās konstrukcijas un papildināt tās ar jaunām piebūvēm. Sadzīves telpu bloks veidots no koka konstrukcijām ar plašu stiklojumu, piešķirot ēkai Kuldīgas pilsētvidē atbilstošu mērogu. Kopumā ēkas būvniecībā izmantoti 180 kubikmetri koka konstrukciju, uzkrājot 149 tonnas CO₂.
Ražotnes teritorijā uzstādīta kompakta finierkluču hidrotermiskās apstrādes kamera, kur apaļkoksne lobīšanai tiek gatavota tvaicējot. Ražošanas process paredz notekūdeņu priekšattīrīšanu un atkārtotu izmantošanu sistēmā, bet pārējie notekūdeņi tiek attīrīti līdz SIA Kuldīgas ūdens prasībām un novadīti pilsētas kanalizācijas sistēmā.
Ēkai piešķirts A energoefektivitātes novērtējums apkurei un A+ – primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam, tādējādi tā atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Uz jumta uzstādīta 100 kW saules elektrostacija, kas daļēji sedz pašpatēriņu.
Kuldīgas fabrikā radīta darbiniekiem patīkama darba vide: nodrošināta ventilācija, dabīgais apgaismojums caur logiem fasādēs, plūsmas pakārtotas tehnoloģijai, nodrošinot drošību darba vidē. Atpūtas un ģērbtuvju zona būvēta no koka konstrukcijām un apdarē izmantotas Latvijā ražotas koka interjera detaļas un iekārtas, kas rada mājīgu vidi un konsekventi turpina Latvijas Finiera noteiktos darba vides kvalitātes standartus. Pie ēkas izvietotas autostāvvietas, elektroauto uzlādes stacija un velosipēdu novietne.
AS Latvijas Finieris valdes loceklis Aigars Veitmans: «Jau aptuveni 20 gadus mēs rūpnieciskas ēkas būvējam, pēc iespējas vairāk izmantojot koksnes būvniecības izstrādājumus slodzi nesošajās un citās konstrukcijās. Kuldīgas fabrikas projekta pamatā ir Latvijas Finiera ilgtspējas un labbūtības filozofija. Apvienojot koka būvkonstrukciju priekšrocības, rūpes par darbiniekiem, kopienu un vidi, digitālos BIM risinājumus un pasaules līmeņa tehnoloģijas, mēs apliecinām, ka ilgtspēja ir Latvijas Finiera biznesa un kultūras standarts un neatņemama darbības sastāvdaļa. Paldies UPB komandai par profesionālu un efektīvu sadarbību, realizējot šo projektu!»
UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Rožkalns: «Šis projekts bija izaicinošs gan projektēšanas, gan būvniecības posmā – bija jānodrošina, lai tehnoloģiskie risinājumi harmoniski iekļautos ēkas struktūrā un teritorijas labiekārtojumā. Pateicoties mūsu kompetentajai komandai, izdevās rast vairākus nestandarta risinājumus, kas ļāva pabeigt projektu noteiktajā termiņā. Šī veiksmīgā realizācija ir devusi iespēju turpināt sadarbību arī citos Latvijas Finiera attīstības projektos, tostarp kokaudzētavas Zābaki izbūvē. Esam gandarīti, ka mūsu veikumu novērtējuši arī nozares profesionāļi – tas ir vēl viens apliecinājums paveiktajam darbam.»
Jāpiebilst, ka Kuldīgas fabrikas izveidē AS Latvijas Finieris investējis 16 miljonus eiro; plānotais ražošanas apgrozījums – aptuveni 14 miljoni eiro gadā.
Skati Gada labākā būve Latvijā 2024 rīkoja Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar atbalstītājiem un 17 nozares organizācijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Būvniecības koledžu un RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāti. Pasākuma nolūks ir paaugstināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot Latvijas būvuzņēmēju labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs.
Šajā skates ciklā teju 50 nozares profesionāļu žūrijas vērtējumam astoņās nominācijās bija pieteikti 67 objekti no visiem Latvijas reģioniem. Visas būves eksperti apmeklēja klātienē un vairāk nekā pusi no tām skates finālā vērtēja arhitektu, būvnieku un pasūtītāju prezentācijās.
Visi skatei Gada labākā būve Latvijā 2024 pieteiktie objekti apskatāmi skates gadagrāmatā.