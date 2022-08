FOTO. 25 gadi kopš princeses Diānas nāves. Izmeklētājs: “Ir viena lieta, par ko esmu pārliecināts. Diānu varēja glābt” Ieteikt







Kāda “The Sun” žurnāliste veikusi sīkāku 25 gadus seno notikumu analīzi, kad autoavārijā gāja bojā princese Diāna un viņai ir radusies sava versija par to, kas toreiz īsti notika un vai viss varēja notikt citādi, par to vēsta jaunākais “The Sun” raksts.

36 gadus jaunā britu karaliskās ģimenes pārstāve Diāna gāja bojā pirms 25 gadiem augustā kopā ar savu mīļāko Dodi al Fajedu pēc tam, kad viņu Mercedes Benz avarēja tunelī Parīzē. Sasisto auto attēli šokēja pasauli, izraisot globālas diskusijas par to, kā un kāpēc nomira princese, un rosinot teorijas par to, vai tas tiešām bija negadījums.

Pat pēc 25 gadiem joprojām pastāv dažādas sazvērestības teorijas un jautājumi par to, kas tieši notika liktenīgajā naktī.

Viens no cilvēkiem, kas iesaistījies minētās lietas apstākļu noskaidrošanā, ir kriminālistikas sadursmju izmeklētājs Tonijs Rīds. Pirmo reizi runājot par skaļo lietu, laikrakstam “The Sun” bijušais ceļu policists, kuram tagad ir 65 gadi, saka, ka ir viena lieta, par ko viņš ir pārliecināts, – Diānu varēja glābt.













































































Princis Viljams un princis Harijs atklāj princeses Diānas pieminekli

“Esmu stingri pārliecināts, ka, ja abi pasažieri būtu bijuši piesprādzēti, viņi gandrīz noteikti būtu izdzīvojuši – man nav gandrīz nekādu šaubu,” viņš saka.

“Tā kā viņi nebija piesprādzējušies, kad automašīna ietriecās stabā ar ātrumu aptuveni 65 jūdzes stundā, viņi tika aizmesti uz priekšu ar ātrumu 65 jūdzes stundā un atsitās pret priekšējo sēdekļu aizmuguri ar ātrumu 65 jūdzes stundā.” Tas bija ļoti neveiksmīga notikumu virkne, taču, ja viņi būtu piesprādzējušies, iespējams, tagad nenotiktu šīs diskusijas.”

Tolaik, kad notika autonegadījums, Tonijs strādāja par vienu no vecākajiem satiksmes negadījumu izmeklētājiem, un līdz ar to tieši viņa pārziņā nonāca šī viena no lielākajām izmeklēšanām pasaulē.

Lai gan pret visiem negadījumiem izmeklētājs attiecoties vienlīdz atbildīgi, tomēr viņš nenoliedz, ka šajā lietā, kas tikusi izmeklēta daudzu gadu garumā, bija jūtams būtisks papildu spiediens. “Esmu pārliecināts, ka mēs visu izdarījām pareizi. Godīgi atzīstu, ka arī resursi bija pieejami vairāk nekā parasti.”

“Mēs zinām, ka automašīna pagriezās pa kreisi un ietriecās stabā, radot katastrofālu ietekmi uz vien nelielu automašīnas laukumu. Lielbritānijas policija pēc tam automašīnu rūpīgi pārbaudīja, taču neko aizdomīgu tajā neatrada. Šī bija visrūpīgākā avarējuša transportlīdzekļa pārbaude, kurā esmu bijis iesaistīts,” atzinis Tonijs.

“Bija teorija, ka ir bijis bremžu defekts, taču mēs atklājām, ka viens no bremžu kluču sensoriem bija sabojājies un radās īssavienojums, kā rezultātā uz paneļa iedegās bremžu gaismas brīdinājuma gaisma. Ar bremzēm viss bija kārtībā, sabojājies bija sensors,” stāsta izmeklētājs.

Viņš arī skaidro, ka šis ceļa posms bijis īpaši sarežģīts: “Tur ir šaurs, taisns, gandrīz pilnīgi līdzens ceļš, kas pie tuneļa iebrauktuves pāriet nobraucienā uz leju un tad samērā strauji pagriežas pa kreisi. Tā ir asa pāreja – mainās slīpums un vienlaikus ir arī līkums. Šie divi faktori šo ceļa posmu padara par potenciāli sarežģītu.”