Hormons, kas traucē notievēt: 8 produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni 0
Kortizols, ko bieži dēvē par “stresa hormonu”, palīdz organismam reaģēt uz stresu, kā arī regulē cukura līmeni asinīs, asinsspiedienu un iekaisuma procesus.
Kortizols ir steroīdu hormons, ko ražo virsnieru dziedzeri, un tā izdalīšanos regulē hipotalāma–hipofīzes–virsnieru ass — galvenā organisma stresa reakcijas sistēma.
Par laimi, veselīgs dzīvesveids un sabalansēts uzturs, var palīdzēt atjaunot un uzturēt normālu kortizola līmeni organismā.
Lūk, pārtikas produkti, kas palīdz samazināt kortizola līmeni: