"Medicīnas jomā neko nevarēs izdarīt, ja, nedod Dievs, sāksies karš!" Jaunups kritizē traģisko budžeta menedžmentu
Edgars Jaunups, Partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis, TV24 raidījumā “Preses klubs” asi kritizē valdības sagatavoto budžetu, nosaucot to par sliktāko, kādu varēja izveidot. Viņš brīdina — valsts virzās stagnācijas virzienā, bet valdības nespēja samazināt birokrātiju un sakārtot publiskā sektora izmaksas apdraud Latvijas nākotni.
“Es uzskatu, ka šis ir sliktākais budžets, kādu šobrīd varēja izveidot. Pēc būtības nav iespējams izveidot vājāku budžetu par šo. Paskaidrošu domu — zem tēzes “mums ir jāstiprina mūsu aizsardzība” ir paslēpta valdības nekā nedarīšanas vai kaut ko izdarīšanas nespēja, galvenokārt attiecībā uz birokrātijas samazināšanu. Nekas nav izdarīts. Arī attiecībā uz publiskā sektora algu iesaldēšanu, ko pagājušajā gadā valdība mums apsolīja, nekas nav izdarīts,” uzskata Jaunups.
Viņš aicina sabiedrību pašai padomāt: līdz 2022. gadam, trīsdesmit gadu laikā, Latvija bija aizņēmusies 16 miljardus eiro. Pieņemot šo budžetu, līdz 2028. gadam — tikai sešu gadu laikā — Latvija būs aizņēmusies vēl 12 miljardus.
Jaunups atsaucas uz 2007. gadu, kad ekonomikai bija gāze grīdā. Lai gan toreiz bija vairāki brīdinājumi par nepieciešamību apstāties, tie netika ņemti vērā — un jau pēc gada sekoja krīze.
“Šobrīd ir ļoti līdzīga situācija,” viņš brīdina. Lai gan, viņaprāt, šoreiz ekonomikas sabrukums var nebūt tik straujš, līdzība esot skaidra- ja Latvija būtu mašīna, tā lielā ātrumā nolidos no ceļa un pa taisno iekritīs purvā — stagnācijas simbolā.
“Šīs politikas dēļ mēs nostagnēsim tā, ka paši ar saviem spēkiem no šīs dīkstāves, kurā ieies Latvijas ekonomika, vienkārši netiksim ārā.”
Jaunups arī norāda, ka nespēja pabeigt svarīgus infrastruktūras objektus veselības jomā būtiski apdraud valsts drošību: “Mēs nevaram pabeigt nozīmīgus objektus lielajās slimnīcās, un ar to mēs daudz vairāk apdraudam savu drošību “X” stundā. Medicīnas jomā neko nevarēs izdarīt, ja, nedod Dievs, sāksies karš.”
“Šī budžeta veidošanas menedžments, manuprāt, ir traģisks, un rezultāts ir sliktākais, kāds varēja būt. Šis nav viduvējs darbs. Universitātē tā būtu nulle — nav zināšanu. Nevis viens, nevis divi, bet nulle!” noslēdz Jaunups.