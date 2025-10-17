“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju 0

11:35, 17. oktobris 2025
Uzņēmēja un digitālā satura veidotāja Elīna Didrihsone ar vīru bieži ceļo un, protams, par to pavēsta arī sekotājiem. Šoreiz pāris dodas uz Japānu, tomēr netikuši vēl līdz galamērķim, iestrēguši Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), jo pazaudējuši savas pases.

RAKSTA REDAKTORS
Šobrīd viņi mēģinot atrisināt situāciju.

Ceļojumu viņi sāka vakar, 16. oktobrī. Vēl mājās esot, viņa sekotājiem atklāja, ka ceļš ilgs vairāk nekā 20 stundas ar trīs pārlidojumiem.

Nonākot AAE un dodoties uz nākamo lidojumu, Elīna un Nauris saprata, ka pazudušas ir pases. Elīna vairāk par situāciju dalījās savā “Telegram” kanālā:

“Viss ir sūdīgāk nekā varu iedomāties, nezinu, cik man būs spēka dalīties,” satraukuma pilna bija Elīna, ziņojumu ierunājot trijos naktī.

“Viss ir tādā d…., es pat iedomāties nevarēju, ka šāda situācija var notikt. Mēs esam tādā bezizejā, katra vieta pasaka kaut ko pavisam citu. Lidosta ir milzīga. Mēs atrodamies tuvu Dubajai, pase šeit ir kaut kas svēts.

Mums neviens nevar palīdzēt, esam iesprūduši AAE.

Pārim bija aizdomas, ka pases palikušas iepriekšējā lidmašīnā, taču pēcāk saņēmuši ziņu – tās nav arī tur. Pāra acu priekšā lidmašīna, kurā vajadzēja sēdēt arī viņiem, aizlidoja.

Elīna un Nauris aizvien atrodas AAE, personāls paziņoja, ka abi būtībā uz laiku tur ir iesprūduši, jo nozaudēto pasu dēļ nevar arī atpakaļ mājās.

Bez pasēm pāris netiek pat atpūtas zonā, Elīna saglabā cerību, ka pases tomēr atradīsies un atzīst, ka nesaprot, kā bez tām vispār tiks mājās.

Ja dokumenti tiks atrasti, pāris gan nevarēs doties ceļā uzreiz – būs jāgaida vēl 24 stundas un jāiegādājas jaunas aviobiļetes, kas Didrihsoniem izmaksās ap sešiem tūkstošiem eiro.

“Es tik traki raudājusi nebiju sen, es ļoti pārdzīvoju,” tā Elīna.

Piektdienas, 17. oktobra, rītā Elīna paziņo – “Nespēju noticēt, ka tā ir īstenība. Pases nav. Jauni lidojumi jādabon. Koferi nav. Atpakaļceļa lidojumus sola anulēt. Internets sūdīgs. Netiekam atpakaļ lidostā. Errors.”

