Foto: Forum Cinemas/Facebook.

kokteilis.lv
10:04, 17. oktobris 2025
Filmas “Tumšzilais evaņģēlijs” pirmizrādē Andris Daugaviņš ieradās kopā ar bijušo mīļoto, vēsta “Privātā Dzīve”.

Jaunajā režisora Oskara Rupenheita filmā Tumšzilais evaņģēlijs juristam un aktierim Andrim Daugaviņam tikusi neliela otrā plāna loma, taču pirmizrādē viņam tika pievērsta liela uzmanība.

Uz pasākumu viņš bija atnācis kopā ar skaistu dāmu. Abi, rociņās sadevušies, steidza uz sēdvietām kinoteātra “Forum Cinemas” skatītāju zālē.

“Tā ir mana bijusī draudzene Zanda,” žurnālam “Privātā Dzīve” piebilda Daugaviņš un turpināja, “man ar visām manām sievietēm ir saglabājušās draudzīgas attiecības!”

Foto: Picture Agency

Reklāmas un mārketinga speciāliste Zanda Grūbe ir krietni jaunāka par Andri, Daugaviņš ar viņu kopā bija divpadsmit gadus, bet šopavasar atzina, ka attiecības ir beigušās.

Abi tā arī neapprecējās, jo Andris atzina, ka nejūt vajadzību pēc attiecību juridiskas noformēšanas, – pieticis ar pirmo laulību, kurā dzimis nu jau pieaudzis dēls.

