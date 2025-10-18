Ilustratīvs foto.
Cik patiesībā bīstami ir marinēti gurķi? 4 slēptās briesmas, par kurām jāzina ikvienam 0

22:22, 18. oktobris 2025
Veselam Uzturs

Kraukšķīgi gurķi, skābētie kāposti vai citi marinēti dārzeņi ir daudzās mājās ierasta uzkoda vai piedeva maltītēm. Tie padara ēdienu garšīgāku, piešķir tam aromātu un kraukšķīgumu. Taču aiz šī ierastā prieka slēpjas gan veselības ieguvumi, gan iespējamās briesmas, par kurām daudzi nemaz nenojauš.

Marinējumi var būt lielisks vitamīnu un minerālvielu avots, taču, ja tos lieto pārāk daudz vai nepareizi, tie var radīt problēmas veselībai. Lai saprastu, kā izvēlēties un lietot marinējumus, svarīgi zināt, kā tie tiek gatavoti un kā tie ietekmē mūsu organismu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

