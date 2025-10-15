“Klusums nav bezdarbība,” Timmas ģimenes juriste atklāj detaļas par lietas virzību 4
Basketbolista Jāņa Timmas lieta nav izbeigta, un drīzumā sagaidāmi būtiski pavērsieni – tā sociālajos tīklos paziņojusi Timmas ģimenes juriste Margarita Gavrilova. Viņa norāda, ka izmeklēšana ir nonākusi izšķirošā posmā, un komandai pietrūkst tikai viens svarīgs pierādījums.
“Jāņa Timmas lieta nav slēgta. Mums trūkst tikai viena ļoti svarīga posma, kas varētu izgaismot detaļas par Jāņa un viņa otrās sievas dzīvi un niansēm, kas saistītas ar laulību līguma apstākļiem,” raksta juriste.
Gavrilova skaidro, ka pašreiz tiek gaidīti dokumenti no Amerikas. To iegūšanā palīdzot Timmas draugs Marks Pugačovs.
“Ir pagājušas jau divas nedēļas. Jā, es labi saprotu, ka daudzi vēlas uzzināt, kāpēc viss tik ilgi ievelkas. Marks paskaidroja, ka viņš nevar ietekmēt pieprasījuma izpildes termiņu, bet tur šo jautājumu savā kontrolē,” skaidro juriste.
Viņa norāda, ka arī aktīvi komunicē ar basketbolista mammu Ausmu Timmu: “Mēs ejam ceļu, kur svarīgs ir nevis ātrums, bet precizitāte. Dažreiz klusums nav bezdarbība, bet zīme, ka darbs norit daudz dziļāk, nekā varētu šķist.”
Juriste aicina sabiedrību būt pacietīgākai, norādot ka šim stāstam vēl nav pielikts punkts.
Ir pagājis gandrīz gads kopš Jāņa Timmas nāves, kas basketbolists izdarīja pašnāvību 2024. gada decembrī. Līdz šim izskanējušas vairākas versijas par to, kas Timmu novedis līdz pašnāvībai, kā viens no iemesliem tiek minētas sarežģītās attiecības ar dziedātāju un Timmas bijušo sievu Annu Sedakovu.
Annas Sedakovas un Jāņa Timmas attiecību stāsts bija pilns drāmas un pretrunu. Viņu romantika sākās 2019. gadā, kad arvien biežāk tika pamanīts, ka Anna apmeklē Jāņa basketbola spēles, un drīz vien kļuva skaidrs, ka abu starpā valda mīlestība.
Neskatoties uz deviņu gadu vecuma starpību, pāri pārņēma patiesa kaislība. Viņi neslēpa, ka burtiski nespēj dzīvot viens bez otra. Taču, jo ilgāks laiks pagāja, jo skaidrāks kļuva tas, ka viņu attiecības atgādināja amerikāņu kalniņus.
2020. gadā abi apecējās, un pat pāra vecāki par to sākotnēji neko nezināja.
Taču laimes mirklis bija īslaicīgs, sāka izplatīties baumas, ka dziedātāja ir neuzticīga savam vīram. Timma sarīkoja greizsirdības ainas, un rezultātā 2024. gada rudenī Anna iesniedza šķiršanās prasību. Pāris izšķīrās dažas dienas pirms traģēdijas. Daudzi joprojām notikušajā vaino Sedakovu, taču viņa veiksmīgi cenšas izvairīties no šīs tēmas apspriešanas.