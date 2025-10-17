VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē 63

11:16, 17. oktobris 2025
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Margarita Kolosova kopā ar meitu Anniju apkopj mammas atdusas vietu, kura aizgāja šovasar.

Sieviete atzīst, ka mātes nāve ir bijis smags pārdzīvojums, kas joprojām rada nemieru.

Margarita ir pārliecināta – mātes dzīvību varēja izglābt, ja vien mediķu attieksme būtu bijusi profesionālāka un iejūtīgāka.
Margarita stāsta, ka mātes aiziešana likusi viņai pārvērtēt katru doto dienu. Sarunā ar meitu viņa atklāj, ka viss sākās ap Ziemassvētku laiku. “Mamma aizgāja burtiski pusgada laikā. Vēl pirms Ziemassvētkiem. 67 gadi… Insults,” atminās Margarita.

Viņa spilgti atceras dienu, kad notikumi risinājās viņas acu priekšā. “Es biju mājās. Kaut kas nebija kārtībā ar viņu. Viņa sēž dīvānā, tāda dīvaina. Es saku – kas tev ir? Viņa saka – man tā kā švaki. Laura saka, ka nokritusi vannas istabā. Es sēžu uz gultas un saku – mamma, sauksim ātros. Viņa atbild – nē.”

Margarita centās viņu pierunāt, taču māte, gluži kā daudzas viņas paaudzes sievietes, negribēja traucēt citiem un cerēja, ka “pāries”. Tomēr ātrā palīdzība tika izsaukta, mediķi ievadīja tā dēvēto “karsto šprici” un devās prom.

“Visa ātrā palīdzība iekāpa mašīnā un aizbrauca,” atceras Margarita. Pēc apmēram pusstundas stāvoklis kļuva kritisks – mātei noslīdēja sejas puse, runa bija neskaidra.

“Es saku – saucam ātros atpakaļ,” viņa stāsta un piebilst, ka tajā brīdī sapratusi, ka ar māti jārunā stingrāk, lai viņa viņā ieklausītos. “Es ar savu aso mēli sacīju: “Ja tu tūlīt nebrauksi uz slimnīcu, es tevi no otrā stāva nolaidīšu, bet caur ķirurģijas nodaļu tu tāpat tiksi līdz insulta nodaļai”,” stāsta Margarita.

Slimnīcā tika konstatēts insults, un ārsti iedeva mātei asins šķīdināšanas medikamentus.

Margaritas ieskatā tieši šīs zāles kļuva par “liktenīgo pagrieziena punktu”.

“Tās zāles sašķīdina asinis tik ļoti, ka viņa tās izvadījusi ar urīnu,” viņa skaidro. Vissmagākais brīdis sekoja vēlāk, kad Margarita ieradās slimnīcā un redzēja, kā mātei maina palagu. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam… Viņa teica, ka sāp vēders, bet mēs nezinājām, ka viņa mēģina pateikt, ka viss ir izsutis,” atceras Margarita un piebilst, ka nespēj saprast, kā mediķi varēja būt tik bezatbildīgi un vienaldzīgi.

Viņa neslēpj, ka dusmās bija gatava iet cauri sienām. Margarita arī stāsta par saviem jautājumiem par to, kā cilvēku tik smagā stāvoklī var izrakstīt, zinot, ka tuvinieki nespēs nodrošināt pienācīgu aprūpi. Ārsta atbilde Margaritu pārsteidza – viņai tika teikts, ka mammu, visticamāk, viņi nevedīs mājās, bet gan ievietos aprūpes centrā, līdz ar to mediķi neredzēja riskus, izrakstot pacientu tādā stāvoklī. “Es jautāju – ja nu es pārdomāšu, ja nu es izlemšu atstāt viņu mājās? Es šādu cilvēku varu aizvest mājās? Es spēšu par viņu parūpēties?” stāsta Margarita un piebilst, ka uz viņas jautājumiem ārsts atbildējis “nē”.

Aizkadrā Margarita atklāj, ka mātes pēdējā dzimšanas diena tika nosvinēta slimnīcā. “Viņa aizgāja 67 gadu vecumā.

Es uzskatu, ka liela daļa vainas tajā kas notika bija tiešu ārstu kompetencē, un tajā, kā tika sekots līdzi mātes veselības stāvoklim,” pauž Margarita.

Kokteilis
Kokteilis
