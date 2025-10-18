“Pamatā tie ir profesionālie ubagotāji” – sieviete tunelī pie “Origo” piedzīvo necilvēcīgu situāciju 7
Kāda “Threads” lietotāja dalījusies ar emocionālu ierakstu par sastaptu bezpajumtnieku ar viņa suni “Origo” tunelī.
Elīna raksta: “Šodien gāju caur “Origo” tuneli un ieraudzīju bezpajumtnieku ar kucēnu. Sunītis tievs, guļ un skatās uz cilvēkiem. Man tik ļoti palika skumji, aizgāju uz veikalu, nopirku bulciņas vīrietim, sunītim konservus paēst. Atnesu, saku: “Lūdzu, pabarojiet, un tas Jums.” Viņš ne tikai nepacēla acis uz mani, bet nošķobījās, tā itkā es būtu atnesusi mēslu kaudzi. Man nevajadzēja paldies, neko, bet tas skatiens. Man palika skumji dubultā… Diez vai kucēns tiks pabarots. Tas, ko atnesu, tika nomests vienkārši malā.”
Inese norāda, ka šādos gadījumos esot jāziņo policijai, jo īpaši, ja suns ir sliktā stāvoklī.
Arī Laima norāda uz nepieciešamību ar kādu sazināties, lai sunim palīdzētu: “Cepuri nost Jums 🤍, bet es laikam būtu arī sazvanījusi kādu dzīvnieku biedrību un izskaidrojusi situāciju, iespējams, viņi varētu paņemt suncīti. Skaidrs, ka uz ielas viņam nekāda labā dzīve nebūs. Plus, ja tievs, iespējams, arī ar parazītiem 🙁 “.
Kāds komentētājs norāda, ka suns speciāli tiek novests līdz tādam stāvoklim, lai iežēlotu līdzcilvēkus. Cita komentētāja norāda, ka šim bezpajumtniekam pirms tam bijis cits suns.
“Metiet tak to naivumu pie malas. Ja arī tas suns bija viņa, tad tāds tiks turēts. Bet drīzāk kaut kur nofenderēts un badināts. Nomirs šis, nofenderēs nākamo. Par šādiem jāziņo policijai. Pamatā tie ir profesionālie ubagotāji. Brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, nereti arī ar pieskatītājiem, kas veido tēlu, savāc iekasēto un pieprasa normas izpildīt. Princips apmēram tāds pats kā telefonkrāpniekiem, tikai auditorija cita 🤷♀️,” pauž Dana.
“Kādu reakciju jūs gaidījāt? Nākamreiz ejiet vienkārši garām vai arī palīdziet ar to, kas nepieciešams. Ja jums žēl kucēna, tad vajadzēja to nopirkt no tā cilvēka. Viņam naudu vajadzēja, ne bulciņas,” skarbs ir Armands.
“Paldies jums. Iespējams, ka sunim labāk pabērt sauso barību, vecis to neapēdīs un nelasīs no zemes,” empātiska ir Lolita.
“2x ar šo saskāros. Meitene prasa naudu starppilsētu autobusam. Piedāvāju samaksāt šoferim pie iekāpšanas. Nevajag. Bomzis prasa naudu maizei, piedāvāju nopirkt kādu vēlās, nevajag…,” līdzīgā pieredzē dalās Edgars.