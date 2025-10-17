“Vēl Ziemassvētkos par Modra suņiem parunājiet,” sabiedrība pretrunīgi vērtē Žiga izteicienus 0
11. oktobrī Modra Konovalova dzīve neatgriezeniski mainījās – nežēlīgi tik nošauti viņa trīs suņi. Kopš tā laika lieta tiek izmeklēta, policija sniegusi informāciju, sabiedrība rīkojusi piketu, savas domas izteikuši teju katrs, kuram dzīvnieki mīļi un sabiedrība pilnīgi noteikti ir šokā par kaut ko tik nežēlīgu tepat, Latvijā.
Nekas jau nav beidzies un apstājies, savu viedokli izteicis arī sociālo tīklu lietotājs, ceļotājs Žigis.