“Reiniks saslēgts rokudzelžos, visi šokā, uzzinot kā viņš patiesībā pelna,” dziedātājs pats iesmej par ziņu lērumu, ko draugi sūta 2

kokteilis.lv
7:16, 17. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Krāpnieku Mākslīgā intelekta bildes, nu jau pat “ziņu video” esam redzējuši vairākkārt, viņu nežēlastībā krituši ir Re:tv žurnālisti, arī Inga Spriņģe, Alvis Hermanis, pāris atpazīstami aktieri, tagad pienākusi šovmena Laura Reinika kārta.

Reklāma
Reklāma
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
RAKSTA REDAKTORS
“Pašvaldības uzņēmumā vadītājs visus terorizē, darbinieki bēg, es dzeru nervu zāles!” Karīna izmisumā; darba inspekcija iesaka rīkoties
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
Lasīt citas ziņas

Viņš pats X ir dalījies ar bildi, kura visai dramatiska – ar Reiniku, kas it kā saslēgts rokudzelžos. Miglainā bilde ar ievērojami novecojušu Reiniku ir it kā ekrānšāviņš no ziņu portāla Jauns.lv, to kāda sieviete ielikusi Facebook gramatikas domubiedru grupā.

“Mans dienas prieks, ko draugi un radi pārsūta no FB. Kad runā visādu sviestu, ir pierasts, bet kad sūdīgas AI bildes sāk taisīt ar izdomātiem virsrakstiem, tas ir kas jauns. Eu, krāpnieki, jūs varat labāk. Tehnoloğijas attīstās. Un es izskatos labāk,” Reiniks X raksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Viņš to darīja publiskās vietās: par mazgadīgu meiteņu pavešanu netiklībā notiesā ārvalstu pilsoni
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju

Aicinām būt uzmanīgiem un redzēto sociālajos tīklos vienmēr pārbaudīt, lai neiekristu krāpnieku izliktajos tīklos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TESTS. Vai varat pareizi uzrakstīt šos 20 vārdus? 90% testā izgāžas
Inga Spriņģe pret LTV? Diez vai! Žurnāliste brīdina par krāpnieku shēmu, kurā tiek izmantoti viņas attēli
Kokteilis
Nosauktas četras zodiaka zīmes, kuras ir izplatītākās pasaules bīstamāko sērijveida slepkavu vidū
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.