“Reiniks saslēgts rokudzelžos, visi šokā, uzzinot kā viņš patiesībā pelna,” dziedātājs pats iesmej par ziņu lērumu, ko draugi sūta 2
Krāpnieku Mākslīgā intelekta bildes, nu jau pat “ziņu video” esam redzējuši vairākkārt, viņu nežēlastībā krituši ir Re:tv žurnālisti, arī Inga Spriņģe, Alvis Hermanis, pāris atpazīstami aktieri, tagad pienākusi šovmena Laura Reinika kārta.
Viņš pats X ir dalījies ar bildi, kura visai dramatiska – ar Reiniku, kas it kā saslēgts rokudzelžos. Miglainā bilde ar ievērojami novecojušu Reiniku ir it kā ekrānšāviņš no ziņu portāla Jauns.lv, to kāda sieviete ielikusi Facebook gramatikas domubiedru grupā.
“Mans dienas prieks, ko draugi un radi pārsūta no FB. Kad runā visādu sviestu, ir pierasts, bet kad sūdīgas AI bildes sāk taisīt ar izdomātiem virsrakstiem, tas ir kas jauns. Eu, krāpnieki, jūs varat labāk. Tehnoloğijas attīstās. Un es izskatos labāk,” Reiniks X raksta.
😃😃😃 Mans dienas prieks, ko draugi un radi pārsūta no FB. Kad runā visādu sviestu, ir pierasts, bet kad sūdīgas AI bildes sāk taisīt ar izdomātiem virsrakstiem, tas ir kas jauns. Eu, krāpnieki, jūs varat labāk. Tehnoloğijas attīstās. Un es izskatos labāk😃 pic.twitter.com/AIiRLpP1tq
— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) October 16, 2025
Aicinām būt uzmanīgiem un redzēto sociālajos tīklos vienmēr pārbaudīt, lai neiekristu krāpnieku izliktajos tīklos.