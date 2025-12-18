&#8220;Rail Baltica&#8221; centrālā mezgla būvlaukums un elektrovilciens &#8220;Vivi&#8221; Rīgas Centrālajā stacijā, 2024.gads.
“Rail Baltica” centrālā mezgla būvlaukums un elektrovilciens “Vivi” Rīgas Centrālajā stacijā, 2024.gads.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Svētku laikā ciemos dosies ar vilcienu? Ņem vērā – elektrovilcieni kursēs pēc īpaša grafika 0

LETA
12:22, 18. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Elektrovilcieni Ziemassvētkos un gadu mijā kursēs pēc brīvdienu grafika, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”.

Kokteilis
Viņi spēj saglabāt saprātu pat stresa situācijās: šajos mēnešos dzimušajiem piemīt īsta iekšējā izturība un neatlaidība
Beigu sākums? Avoti atklāj, ko Tramps darīs ar Krieviju, ja Putins noraidīs miera plānu
TV24
“Trampa-Putina tunelis zem Beringa šauruma ir reāls scenārijs. Vai tad visi aizmirsuši par Buša un Obamas izgājieniem?” Profesors atgādina 35
Lasīt citas ziņas

Elektrovilcieni pēc brīvdienu grafika kursēs no 24. decembra līdz 26. decembrim, 31. decembrī, kā arī 1. janvārī un 2. janvārī.

Savukārt dīzeļvilcieni divās otrdienās, 23. decembrī un 30. decembrī, kursēs pēc piektdienas grafika, bet no 24. decembra līdz 27. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 3. janvārim – pēc sestdienas grafika.

CITI ŠOBRĪD LASA
ST ierosināta lieta par dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas prasības atcelšanu
Kokteilis
FOTO. VIDEO. “Armands noķēra meditatīvu pieredzi!” Simsons kultūras pasākumos dara ko, iespējams, nepieņemamu
Veselam
Tomāti pirms 9 miljoniem gadu nejauši sapārojās ar citu augu. Tos gardu muti ēdam arī šodien

PV aicina brīvdienu laikā pasažierus īpaši pievērst uzmanību vilcienu grafikam Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Valmieras virzienā.

Vienlaikus, lai nodrošinātu iespēju svētku dienās nokļūt arī līdz attālākajiem vilcienu maršrutu galamērķiem, atsevišķi vilcieni kursēs tālāk. Tostarp vairāki vilcieni brauks līdz Indrai, Valgai, kā arī Gulbenei, kur būs nodrošināta iespēja turpināt ceļu ar Alūksnes bānīti.

PV mājaslapā “vivi.lv” un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.

Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.

Tāpat vēstīts, ka 2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka” ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.

PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Re, dīzelīšiem arī neiet.” Dzelzceļa infrastruktūras traucējumi šorīt izraisa vilcienu kavēšanos un neērtības pasažieriem
“Ar pašreizējiem netiek galā, bet vēl vajag.” Latvija par 89 miljoniem eiro pirks akumulatoru bateriju vilcienus
FOTO. Esiet vērīgi – vilcienu ziemas kustības grafiks stāsies spēkā svētdien
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.