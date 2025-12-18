Svētku laikā ciemos dosies ar vilcienu? Ņem vērā – elektrovilcieni kursēs pēc īpaša grafika 0
Elektrovilcieni Ziemassvētkos un gadu mijā kursēs pēc brīvdienu grafika, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”.
Elektrovilcieni pēc brīvdienu grafika kursēs no 24. decembra līdz 26. decembrim, 31. decembrī, kā arī 1. janvārī un 2. janvārī.
Savukārt dīzeļvilcieni divās otrdienās, 23. decembrī un 30. decembrī, kursēs pēc piektdienas grafika, bet no 24. decembra līdz 27. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 3. janvārim – pēc sestdienas grafika.
PV aicina brīvdienu laikā pasažierus īpaši pievērst uzmanību vilcienu grafikam Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Valmieras virzienā.
Vienlaikus, lai nodrošinātu iespēju svētku dienās nokļūt arī līdz attālākajiem vilcienu maršrutu galamērķiem, atsevišķi vilcieni kursēs tālāk. Tostarp vairāki vilcieni brauks līdz Indrai, Valgai, kā arī Gulbenei, kur būs nodrošināta iespēja turpināt ceļu ar Alūksnes bānīti.
PV mājaslapā “vivi.lv” un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.
Tāpat vēstīts, ka 2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka” ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.