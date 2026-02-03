Šis trauku mazgājamajās mašīnas režīms palīdzēs ietaupīt elektrību: runa nav par “ātro” programmu 0
Katru mēnesi, maksājot elektrības rēķinus, daudzi arvien vairāk saprot: ir vērts noskaidrot, kas tieši mājās patērē visvairāk elektrības, kur tieši slēpjas lielākie ietaupījumi.
Trauku mazgājamā mašīna bieži izrādās viens no galvenajiem “enerģijas ēdējiem” virtuvē, bet pareiza režīma izvēle var ievērojami samazināt rēķinu – dažreiz pat par 30-40 %.
Britu patērētāju organizācija Which? veica neatkarīgus testus ar trim dažādiem modeļiem, salīdzinot trīs populārākos ciklus: pamata (automātisko), ekonomisko un ātro.
Rezultāti pārsteidza daudzus – mīts, ka ātrais režīms ir lētākais un ērtākais, pilnībā tika sagrauts.