FOTO. pexels-castorlystock

Šis trauku mazgājamajās mašīnas režīms palīdzēs ietaupīt elektrību: runa nav par “ātro” programmu 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Katru mēnesi, maksājot elektrības rēķinus, daudzi arvien vairāk saprot: ir vērts noskaidrot, kas tieši mājās patērē visvairāk elektrības, kur tieši slēpjas lielākie ietaupījumi.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Tramps paziņo, ka Putins turējis savu vārdu – tikmēr Krievijas triecieni un spriedze pirms svarīgām sarunām Abū Dabī turpinās
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
Lasīt citas ziņas

Trauku mazgājamā mašīna bieži izrādās viens no galvenajiem “enerģijas ēdējiem” virtuvē, bet pareiza režīma izvēle var ievērojami samazināt rēķinu – dažreiz pat par 30-40 %.

Britu patērētāju organizācija Which? veica neatkarīgus testus ar trim dažādiem modeļiem, salīdzinot trīs populārākos ciklus: pamata (automātisko), ekonomisko un ātro.

CITI ŠOBRĪD LASA
Polija izmeklēs saiknes ar Epstīna skandālu: vai pēdas ved pie Krievijas izlūkdienestiem?
VIDEO. Kāpēc gaidīt līdz pensijai? Prasa ļaut izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrājumu ātrāk
Kas kara sākumā šķita nepieņemami, tagad… Ukraiņi sāk pieļaut agrāk neiedomājamu miera variantu

Rezultāti pārsteidza daudzus – mīts, ka ātrais režīms ir lētākais un ērtākais, pilnībā tika sagrauts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Vai zināji, ka, izvēloties trauku mazgāšanas sūklīti, ir jāpievērš uzmanība tā krāsai? Lūk, kam katra švammīte ir paredzēta
Neticēsiet, bet trauku mazgājamais līdzeklis var jūs paglābt no kādas ļoti kaitinošas lietas
Mājas
Nevis šķīvis, bet baktēriju perēklis: 7 bīstamas kļūdas, ko visbiežāk pieļaujam, mazgājot traukus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.