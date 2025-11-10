Dziedātāja Anna Sedokova

“Es tev neiesaku gulēt ar precētiem vīriešiem…” Sedokova iekuļas pamatīgā drāmā – viņai “metas” virsū greizsirdīga kaimiņiene 0

LA.LV
14:45, 10. novembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Dziedātāja un kādreizējā grupas “VIA Gra” zvaigzne Anna Sedokova atklāti dalījusies ar stāstu, kas izsaucis plašas diskusijas viņas sekotāju vidū. Kāda sieviete draudu pilnā vēstulē viņu apsūdz saziņā ar savu vīru, pieprasot atturēties no intīmiem kontaktiem ar precētiem vīriešiem, vēsta ārzemju mediji.

Reklāma
Reklāma
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

“Tu vari mēnešiem ilgi ignorēt manus zvanus un ziņas, bet tas tev nepalīdzēs. Es tev neiesaku gulēt ar precētiem vīriešiem, īpaši ar manu. Citādi tu nožēlosi, ka ar mani vispār esi saistījusies,” šādi sākusies negaidītā vēstule, ko saņēmusi dziedātāja un Jāņa Timmas bijusī sieva.

Sedokova vispirms centusies saprast, vai aiz šīs vēstules stāv kāds pielūdzējs, greizsirdīga fane vai kas cits. “Iespējas ir vairākas. Varbūt kāds vīrietis man ir rakstījis un sieva pārbaudījusi telefonu. Tā notiek bieži,” norādīja Sedokova.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā

Pēc nelielas izmeklēšanas Sedokova noskaidroja, ka uzmācīgās vēstules autore ir viņas kaimiņiene, kuras vīrs kādu dienu palīdzējis dziedātājai ienest dzīvoklī ziedus no faniem, un viņi apmainījušies ar telefona numuriem “katram gadījumam”.

“Un tagad es esmu vainīga, ka viņas vīrs pats raksta man ziņas? Ej un runā ar savu vīru, viņš taču ir tavs, nevis mans!” situāciju komentēja Anna.

“Meitenes, lūdzu! Ne vienmēr pie visa vainīga ir cita sieviete. Pajautājiet savam vīrietim: “Kāpēc tu raksti citām?” Ja viņš saka: “Tāpat vien”, tad izdariet secinājumus.” Vai tiešām mēs paliekam ar tiem, kas mūs neciena, bet draudam citām? Es neesmu un nebūšu kopā ar vīrieti, kurš ir aizņemts. Kāpēc man tāds būtu vajadzīgs?” norādīja Sedokova.

Dziedātāja arī atzina, ka visvairāk viņu aizvainoja mēģinājums piesaukt viņas bijušo vīru Jāni Timmu. Sedokova jau iepriekš lūgusi medijus šo tēmu vairs necilāt. “Kad pieminēja mana bijušā vīra vārdu, es ļoti sadusmojos. Neviens nekad nedrīkst viņu apsaukāt vai izteikties negatīvi. Jums liekas, ka man vairs nav, ko zaudēt? Kļūdāties. Bet jautājums ir – vai tev ir ko zaudēt?”

Iepriekš Sedokova bija uzsvērusi, ka nevēlas turpināt publiski komentēt sava bijušā vīra pašnāvību, jo to dara tikai tie, kas vēlas pelnīt uz citu sāpēm.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Lai viņš mierīgi eksistē kaut kur tur debesīs!” Sedakovu līdz histērijai noved jautājumi par Timmu
Kokteilis
Sedokova lieki laiku netērē, atrādot milzīgos rožu grozus un tiem pievienotās zīmītes saturu
Kokteilis
Sedokovai būs jāierodas Latvijā – neierašanās gadījumā draud liels risks
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.