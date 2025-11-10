“Es tev neiesaku gulēt ar precētiem vīriešiem…” Sedokova iekuļas pamatīgā drāmā – viņai “metas” virsū greizsirdīga kaimiņiene 0
Dziedātāja un kādreizējā grupas “VIA Gra” zvaigzne Anna Sedokova atklāti dalījusies ar stāstu, kas izsaucis plašas diskusijas viņas sekotāju vidū. Kāda sieviete draudu pilnā vēstulē viņu apsūdz saziņā ar savu vīru, pieprasot atturēties no intīmiem kontaktiem ar precētiem vīriešiem, vēsta ārzemju mediji.
“Tu vari mēnešiem ilgi ignorēt manus zvanus un ziņas, bet tas tev nepalīdzēs. Es tev neiesaku gulēt ar precētiem vīriešiem, īpaši ar manu. Citādi tu nožēlosi, ka ar mani vispār esi saistījusies,” šādi sākusies negaidītā vēstule, ko saņēmusi dziedātāja un Jāņa Timmas bijusī sieva.
Sedokova vispirms centusies saprast, vai aiz šīs vēstules stāv kāds pielūdzējs, greizsirdīga fane vai kas cits. “Iespējas ir vairākas. Varbūt kāds vīrietis man ir rakstījis un sieva pārbaudījusi telefonu. Tā notiek bieži,” norādīja Sedokova.
Pēc nelielas izmeklēšanas Sedokova noskaidroja, ka uzmācīgās vēstules autore ir viņas kaimiņiene, kuras vīrs kādu dienu palīdzējis dziedātājai ienest dzīvoklī ziedus no faniem, un viņi apmainījušies ar telefona numuriem “katram gadījumam”.
“Un tagad es esmu vainīga, ka viņas vīrs pats raksta man ziņas? Ej un runā ar savu vīru, viņš taču ir tavs, nevis mans!” situāciju komentēja Anna.
“Meitenes, lūdzu! Ne vienmēr pie visa vainīga ir cita sieviete. Pajautājiet savam vīrietim: “Kāpēc tu raksti citām?” Ja viņš saka: “Tāpat vien”, tad izdariet secinājumus.” Vai tiešām mēs paliekam ar tiem, kas mūs neciena, bet draudam citām? Es neesmu un nebūšu kopā ar vīrieti, kurš ir aizņemts. Kāpēc man tāds būtu vajadzīgs?” norādīja Sedokova.
Dziedātāja arī atzina, ka visvairāk viņu aizvainoja mēģinājums piesaukt viņas bijušo vīru Jāni Timmu. Sedokova jau iepriekš lūgusi medijus šo tēmu vairs necilāt. “Kad pieminēja mana bijušā vīra vārdu, es ļoti sadusmojos. Neviens nekad nedrīkst viņu apsaukāt vai izteikties negatīvi. Jums liekas, ka man vairs nav, ko zaudēt? Kļūdāties. Bet jautājums ir – vai tev ir ko zaudēt?”
Iepriekš Sedokova bija uzsvērusi, ka nevēlas turpināt publiski komentēt sava bijušā vīra pašnāvību, jo to dara tikai tie, kas vēlas pelnīt uz citu sāpēm.