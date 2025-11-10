“Ulmanis ar visu svītu atbrauca un izmīdīja krusttēva burkānu lauku!” Cilvēki dalās neaizmirstamos brīžos, kad satikuši slavenības 0
Reizēm pavisam ikdienišķās situācijās – veikalā, parkā vai teātrī – mēs negaidīti atklājam, ka atrodamies blakus kādam sabiedrībā atpazīstamam cilvēkam. Lietotāji sociālajos tīklos dalās savos neaizmirstamajos stāstos.
Agnis sociālo mediju platformā “Threads” aizsāk diskusiju: “Kas ir tavs zināmākais cilvēks, ko esi sastapis? Tikko atminējos ka 2012.gadā kādā piemaskavas administratīvā ēkā kāpņutelpā 1 metra attālumā samainījos ar Mihailu Gorbačovu. Tikai pēc brīža sapratu, kas garām aizgāja un paliku bez autogrāfa.”
Kāda sieviete komentāru sadaļā dalās savā neaizmirstamajā piedzīvojumā: reiz viņa kopā ar savu piecgadīgo dēlu devās uz teātri, kur viņus sagaidīja pārsteigums – teātrī atradās arī Raimonds Pauls. Mazais zēns, atpazīstot komponistu, skaļi izsaucis: “Re, kur Raimonds, Raimonds Vējonis!” (toreiz Vējonis bija valsts prezidents). Raimonds Pauls, izbrīnīts un nedaudz pikts, paskatījās uz zēnu un noteica: “Es neesmu Raimonds, vispār es esmu Ojārs.”
Komentāru sadaļā kāda persona dalās ar neaizmirstamu piedzīvojumu RIX lidostā: “Stāvēju RIX lidostas Costa rindā aiz Zelenska, abi gaidījām kafiju un ļoti aizkavējušos lidojumu. Nesapratu, kāpēc daļa cilvēku (lielākoties krieviski) sačukstas. Jāatzīst, viņš bija bezgala jauks pret visiem.”
Arī Elīnai ir stāsts ar kuru padalīties: “Savulaik satiku un bija privāta saruna ar Vairu Vīķi- Freibergu! Saruna man un citiem bērniem tajā laikā! Privāta, jo viņa palūdza kameru operatoriem iziet no telpas, lai bērni justos drošāki🥹🤌🏼Biju 11 gadus veca aptuveni un vēl tagad atceros, cik ļoti lepojos ar to notikumu.”
Turpinājumā citu nejaušās sastapšanās…
“Guntis Ulmanis ar visu svītu atbrauca uz maniem laukiem un izmīdīja krusttēva burkānu lauku. Man pietika nekaunības aiziet, iejaukties un paprasīt autogrāfu. Pildspalvu gan apsargs iedeva savu.”
“Elizabete II- biju Vindzoras pilī, kad paziņoja, ka viņas mašīna iebrauc pagalmā, un karaliene no tās izkāpa- pa logu skatījos. Vēl tuvāk redzēju mašīnā garām pabraucam un izkāpjam Čārlzu, Kamillu, Viljamu un Keitu jau citā pasākumā pie Vestminsteras abatijas.”
“Draudzējos ar Mārtiņu Freimani. REM solists parakstījis uz vēdera. Biju uz randiņu ar čali no Dzelzs Vilka.”
“Reiz ar exprezidentu Bērziņu kopā stāvējām pie kases rindā un apspriedām mandarīnu cenas. Esot Vankuverā, pastaigā parkā sapratu, ka garām paiet Brūs Vilis.”
“Bet cilvēks, kas atstāja paliekošu iespaidu uz mani (toreiz vēl biju bērns) bija Vizma Belševica. Viņa viesojās ārzemēs un mana mamma rīkoja dzejas vakarus, uz kuriem sanāca vietējie latvieši un klausījās. Vizma visu šo laiku bija mūsu viesis manu vecāku mājās. Un viņa raudāja, jo viņai bija tik grūti izturēt būt prom no Latvijas, svešumā. Lai gan tā bija tikai nedēļa. Toreiz apzināti piedzīvoju, ko nozīmē mīlestība pret un patiesa saikne ar tēvzemi.”
“Sen atpakaļ māsas dēla bērnudārza izlaidumā man priekšā sēdēja Uldis Dumpis. Šogad pavasarī Tenerifē uz gājēju pārejas samainījāmies ar Intaru Busuli. Septembrī pastaigā pa meža ceļiem pretī nāca GIRVIČ (grwch).”
“Kaupers minās ar riteni caur manu piemājas parku un mans mazais, mīļais sunītis centās viņam nokost kājas.”
“Strādāju kādreiz 5* viesnīcā, pie mums dzīvoja dažādas slavenības – Robijs Viljamss, Žerārs Depardjē, Gariks Harlamovs u.c. Raimonds Pauls ir bijis ciemos 😊 Vienmēr bija stresiņš palūgt nobildēties.”
“TV neskatos un manā profesijā ir ļoti daudz cilvēki kurus it kā pazīstu, bet nepazīstu. Vairākus gadus atpakaļ veikalā pasveicināju čali, kurš likās kaut kur redzēts, pēc tam sapratu, ka tas ir Kaupers. Vējoni gadās redzēt, jo dzīvojam vienā pilsētā. Noteikti ir daudzi, kam esmu pagājis garām neatpazīstot.”