Turpinām mūsu ceļojumu pa Latviju, iepazīstot vietas, kas atklāj mūsu zemes raksturu un sirdi arī rudens sezonā. Šoreiz par kādu ļoti īpašu vietu – Vecpiebalgu.
Tā aicina atklāt un izbaudīt Latviju patiesā mierā, nesteidzīgi. Te laiks apstājas vēstures priekšā, dabas skaistuma priekšā, cilvēku radīto stāstu un radošuma priekšā.
Vecpiebalga ir vieta, kur laiks kļūst lēnāks, bet sajūtas – spilgtākas! Nebaidīšos teikt, ka Vecpiebalga ir Latvijas bagātība – tieši šeit sācies ceļš latviešu literatūras leģendām, dzimuši kultūras daiļdarbi un sāk plūst Gauja. Esot šeit, tu kļūsti bagātāks.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Vecpiebalgā!