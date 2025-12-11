Mariupoles teātris
Mariupoles teātris
Foto: Serhiy Prytula/Twitter

Pat krievi ir sašutuši: Mariupoles drāmas teātra priekšā uzstādīti ekrāni Putina apsveikumam 0

6:14, 11. decembris 2025
Mariupoles okupanti gatavojas atklāt atjaunoto drāmas teātri. To pašu, kuru Krievijas armija sabombardēja 2022.gada 16.martā, nogalinot vairākus simtus civiliedzīvotāju. Pašlaik ēkā tiek uzstādīti LED paneļi Putina Jaungada apsveikuma runas tiešraides translācijai.

RAKSTA REDAKTORS
To intervijā “24tv.ua” paziņoja Okupācijas pētījumu centra vadītājs Petro Andrjušenko. Viņš norādīja, ka abās teātra ēkas pusēs tiks uzstādīti divi lieli ekrāni.

Šie ekrāni tur tiek uzstādīti, lai cilvēki varētu sagaidīt Jauno gadu laukumā pie drāmas teātra, kā viņi ir pieraduši, un Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu viņus uzrunāt tiešraidē. Tomēr Andrjušenko uzsvēra, ka viņa runa netiks pārraidīta tiešraidē, kā apgalvo krievi, bet gan ierakstā.

Zināms, ka ekrāni tur paliks pastāvīgi, un pēc Jaunā gada tajos tiks rādītas agresorvalsts reklāmas.

Tur zem drupām gāja bojā Mariupoles iedzīvotāji… Tagad tur būs Krievijas reklāmas. Pat prokrieviskā Mariupoles iedzīvotāju daļa par to ir sašutuši, sacīja Andrjušenko.

Cita starpā pētījumu centra vadītājs medijam pastāstīja, ka 5. decembrī teātrī notika lugas pirmizrāde. Tā bija ļoti “izpārdota”! Netika nopirkta neviena biļete, tāpēc okupanti turp veda studentus, tostarp no jūrskolas. Pēc viņa teiktā, viņi to darīja, lai nofotografētu un izveidotu ziņojumu par to, ka tur bija sapulcējušies daudz skatītāju.

Krievi šobrīd steidzas, drāmas teātra oficiālā atklāšana paredzēta 27. decembrī. Šajā dienā tur notiks izrāde, un tiks uzaicināta viena no Krievijas augsta ranga amatpersonām.

Drāmas teātra ēkas rekonstrukciju veica Sanktpēterburgas uzņēmums.

