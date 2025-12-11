Poliklīnikas darbiniece rīkojās nelikumīgi: kā Ingūna nejauši noklausījās sarunu un atklāja tīšu pacientu muļķošanu

Garas rindas pie ārsta nav nekāds jaunums, tā ir neatrisināta problēma Latvijā jau ilgi. Tieši tāpat arī pakalpojumu cena, ja šobrīd jādodas pie zobārsta, jau pirms ieiešanas kabinetā zini, ka nāksies atvadīties no pāris simtiem eiro. Labi, ka mums ir izmeklējumi, ko apmaksā valsts. Vai arī tie vairs nav par velti? Kāda sieviete sociālajos tīklos dalījusies ar sarunu, ko dzirdējusi poliklīnikā.
“Esmu nesaprašanā. Ir novembra vidus, gaidu rindu poliklīnikas reģistratūrā. Pirms manis ir sieviete, kurai rokās Latvijas veselības ministrijas izsūtīta vēstule, uzaicinājums: pārbaudīties bezmaksas, un veikt dzemdes kakla vēža skrīningu.
Sievietei pieraksts pie ginekologa. Dzirdu, administratore saka: Vizīte 50 eiro. Sieviete šokēta saka: “Bet man uzaicinājums, tur rakstīts- bezmaksas!” Māsiņa: “Jā, šo izmeklējumu Jums veiks bez maksas, bet konsultācija pie ārsta maksās 50 eiro, jo ginekologiem beigušās kvotas. Un tagad 4 eiro vietā, jāmaksā 50 eiro.”
Sieviete nav gatava maksāt 50 eiro, un lūdz, lai pieraksta uz Jauno gadu, kad būs kvotas. Administratore atbild: “Mēs vēl nepierakstām, jo gaidām no Ministrijas kvotas nākamajam gadam.”
Sieviete šokēta aiziet.
Es pieeju pie lodziņa un visu pārjautāju: “vai tiešām nepārklausījos par konsultāciju 50 eiro, un ka uz Jauno gadu pārcelt pierakstu nevaru? Jā, viss korekti.”
Jautāju Nacionālajam veselības dienestam, kādēļ ir izveidojusies šāda situācija?
“Valsts apmaksātai vēža skrīninga pārbaudes veikšanai nav noteikts finansējuma ierobežojums jeb kvota konkrētai ārstniecības iestādei. “Nauda seko pacientei” – katra veiktā profilaktiskā pārbaude ārstniecības iestādei tiek apmaksāta atbilstoši faktiski notikušajai vizītei.
Veicot valsts apmaksātus vēža skrīningus, tajā skaitā dzemdes kakla skrīningu, pārbaude tiek nodrošināta pilnībā bez maksas, jo valsts apmaksā gan vizīti, gan laboratoriskā izmeklējuma veikšanu.
Saņemot uzaicnājuma vēstuli dzemdes kakla profilaktiskās pārbaudes veikšanai, sievietei ir jāpierakstās kādā no ārstniecības iestādēm, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts apmaksātas pārbaudes veikšanu. Šī informācija ir pieejama www.rindapiearsta.lv (ginekologi, kuriem ir noslēgts līgums) vai zvanot pa Klientu apkalpošanas centra bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Gadījumā, ja sieviete izvēlas vērsties pie maksas ginekologa, tad laboratoriskais izmeklējums būs valsts apmaksāts, bet par vizīti būs jāmaksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim. Jāatzīmē, ka par maksas vizīti un tās cenu ārstniecības iestrādei jāinformē paciente pieraksta veikšanas brīdī, nevis pacientei ierodoties uz skrīninga veikšanu.
Lai detalizētāk izvērtētu konkrēto gadījumu un apstākļus, aicinām sievieti vērsties NVD ar parakstītu iesniegumu (elektroniski, pa pastu vai klātienē), kurā norādīta detalizētāka informācija par ārstniecības iestādi, apmeklējuma dienu u.c. NVD Kontroles un uzraudzības departaments veikts konkrētā gadījuma pārbaudi,” atbild Nacionālā Veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga.
