Linda Liepiņa par migrantu uzņemšanu: Mani nepamet sajūta, ka mēs neesam pietiekami pacīnījušies 0
Saeimas deputāte, frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja Linda Liepiņa TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kritiski vērtēja Latvijas valdības rīcību migrācijas jautājumos un uzsvēra, ka līdz šim nav guvusi pārliecību par to, vai valsts ir pietiekami cīnījusies par Latvijas interesēm.
Liepiņa norādīja, ka pat pēc pieprasījuma komitejas sēdes viņai neradās pārliecība par ministrijas veiktajiem soļiem. Viņa uzsvēra, ka migrantu uzņemšanas algoritmi, kuri balstās uz “Eurostat” datiem, ir interpretējami un tos var pasniegt dažādi, tādēļ būtiski ir saprast, kādi dati tikai izmantoti un kā interpretēti, lai noteiktu to, cik daudz Latvijā ir jāuzņem migrantu.
Viņa arī piebilda, ka Saeimā darbojas parlamentārās izmeklēšanas komisija migrācijas jautājumos, kuras mērķis ir izvērtēt, vai valstij izdodas nodrošināt kontroli pār migrācijas plūsmām un aizstāvēt Latvijas intereses. Liepiņa uzsver, ka ir svarīgi turēt roku uz pulsa un nepieļaut to, ka Latvijā netiek novērtētas mūsu pašu intereses.
“Es uzskatu, ka Latvijas prioritāte ir atgriezt atpakaļ tos latviešus, kuri ir aizbraukuši, nevis mums ir jāizpilda kaut kāds pienākums, lai Latvijā iepludinātu cilvēkus, kuriem mūsu kultūra, mūsu mentalitāte ir pilnīgi svešas lietas,” norādīja Liepiņa.
Liepiņa skaidroja, ka Latvijai ir jānodrošina pārdomāta politika attiecībā uz cilvēkiem, kuri ierodas ieguldīt īpašumos vai strādāt, kā arī ārvalstu studentiem, lai izvairītos no situācijām, kad tiek ļauts ieplūst cilvēkiem, kuriem nav resursu vai gatavības integrēties.
“Kamēr mēs uzņemam cilvēkus, kas ir labi situēti, kas var uzņemties šādas ekstras, nopērkot luksus īpašumus vai tamlīdzīgi, ar šo mēs varam sadzīvot, iegūtos līdzekļus ieguldot, piemēram, dzimstības fondā. Vēl viens migrācijas veids ir ārvalstu studenti, kas ir jākontrolē, lai mums nav vienkārši kaut kādi falšie studenti. Un trešais ir cilvēki, kas šeit brauc strādāt. Bet visa nekontrolētā migrācija, ka mums ir jāuzņem simtiem un tūkstošiem, kādēļ?” atzina Saeimas deputāte.