Septembris mūs priecē ar siltu un saulainu laiku, ļaujot piedzīvot īstu atvasaru, taču rudens jau gaida savu kārtu. Un labi, ka tā – Latvijas pilsētas ir skaistas visos gadalaikos. Tieši tāpēc turpinām iesākto rakstu sēriju, kas atklāj mūsu pilsētu raksturus un sirdis, arī rudens sezonā.
Katra vieta ir īpaša – ar savu noskaņu, cilvēkiem un pieredzēm, kuras nevar izstāstīt tikai vārdos – tās jāizdzīvo pašiem. Šoreiz mūsu ceļojums ved uz pilsētu, kas atrodas rokas stiepiena attālumā no Rīgas – Ādažiem.
Šeit ikviens var piedzīvot Gaujas varenību, piejūras plašumu un bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Ādažu novads ir daudzveidīgs – ļaujies tam!
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Ādažos!