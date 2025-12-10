Maskava legalizē liela mēroga marodierismu: paātrinātā gaitā pieņemts jauns likums par sliktu ukraiņiem 92
Maskava legalizē liela mēroga laupīšanas: Valsts dome pieņēma likumu par Ukrainas māju sagrābšanu. Krievijas varas iestādes gatavo mehānismu masveida mājokļu konfiskācijai ukraiņiem okupētajās teritorijās, raksta dialog.ua.
Šī iniciatīva, kuras izcelsme, visticamāk, ir Kremlī, tika izstrādāta un ātri virzīta cauri varas gaiteņiem – tikai divu mēnešu laikā. Par to ziņoja Krievijas neatkarīgais izdevums “Mēs varam izskaidrot”.
Likums nesen tika pieņemts gan otrajā, gan trešajā lasījumā. Tas ir nosūtīts izskatīšanai Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Un nav šaubu, ka viņš parakstīs šo dokumentu, kas legalizē laupīšanas.
Dokumentā būtībā aprakstīta shēma, ar kuras palīdzību Krievijas okupanti plāno konfiscēt mājokļus ukraiņiem. Tā jau tiek aktīvi izmantota Krievijas armijas ieņemtajās Donbasa un Ukrainas dienvidu teritorijās. Vispirms mājoklis tiek pasludināts par “bezsaimnieka”, pēc tam tas tiek nodots Krievijas īpašumā.
Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “bezsaimnieka” kritērijus noteiks vietējās okupācijas “varas iestādes”.
Valsts dome otrajam lasījumam iesniedza trīs būtiskus dokumenta grozījumus. Pirmkārt, īpašuma pārdale būs ierobežota laikā: mājokļi ukraiņiem tiks konfiscēti paātrinātā tempā līdz 2030. gadam, līdz Putina piektā pilnvaru termiņa beigām.
Otrkārt, konfiscētais īpašums tiks nodots Krievijas Teritoriālās attīstības fondam (TDF). Šī struktūra būs pilnvarota izīrēt mājokļus, pārdot tos, samazināt to cenu un veikt darījumus bez konkursa.
Treškārt, precizēts to personu loks, kurām tiks nodoti konfiscētie dzīvokļi: valdības amatpersonas, drošības spēki, militārpersonas un pašvaldību darbinieki.
Krievijas valdības vadītāja vietniekam Maratam Husnulinam ir uzdots veikt šīs liela mēroga laupīšanas okupētajās Ukrainas teritorijās. Husnulins un citas ap viņu tuvu esošas personas laikrakstā Financial Times un citos izdevumos ir minētas kā galvenie būvniecības līgumu saņēmēji okupētajā Mariupolē. Tur krievi jau aktīvi konfiscē mājokļus vietējiem iedzīvotājiem, tostarp tiem, kas paliek pilsētā.