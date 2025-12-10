FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Ņem vērā, autovadītāj! No rītdienas spēkā stāsies jauna kārtība – fotoradari “pieņems lēmumus” automātiski 4

LETA
19:34, 10. decembris 2025
Ziņas Latvijā

No ceturtdienas, 11. decembra, Valsts policija (VP) sāks automatizētu lēmumu pieņemšanu par pārkāpumiem, kuri konstatēti ar pārvietojamiem un stacionārajiem fotoradariem, aģentūru LETA informēja VP.

Automatizēti pieņemtos lēmumus personām būs tiesības pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža.

Saņemtajā lēmumā būs norādīta informācija gan par to, ka lēmums ir automatizēti pieņemts, kā arī tā pārsūdzēšanas kārtība.

Personai, kuru skars automatizēti pieņemts lēmums, tiks nodrošinātas procesuālās garantijas, proti, tiesības saņemt jēgpilnu un visaptverošu skaidrojumu par lēmuma automatizētā pieņemšanā izmantotajiem datiem, lēmuma pieņemšanas shēmu un tā sekām, kā arī lēmuma pieņemšanā un tā pieņemšanas sistēmas izveidē iesaistītajām personām, sola policija.

Tāpat personai būs tiesības pieprasīt, lai iestāde izskaidro lēmumu arī mutvārdos vai rakstveidā. Vienlaikus tas neietekmēs lēmuma stāšanos spēkā vai termiņus. Skaidrojuma sniegšana nav uzskatāma par lēmuma pārsūdzību.

Administratīvās atbildības likums paredz tikai iespēju lēmumus pieņemt automatizēti, tomēr tā nav obligāta prasība visos gadījumos. Amatpersona var arī neizmantot šādu iespēju.

