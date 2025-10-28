Dzintars Dreibergs: Kāpēc esam spējīgi būt tik patrotiski sportā, bet ne ikdienā? 0
Režisors Dzintars Dreibergs TV24 raidījumā “Dienas personība” dalījās savās pārdomās ar patriotisma izpausmēm sportā un ikdienā, atsaucoties uz padomju laiku pieredzi un Latvijas sieviešu basketbola komandu “TTT”. Padomju laikos Latvijas sieviešu basketbola komanda “TTT” kļuva par īstu fenomenu, izcīnot uzvaras gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Interesanti, ka izbraukumos līdzjutēji komandu atbalstīja kliedzot nevis “TTT PSRS”, bet gan “TTT Latvija”.
“Ap to laiku sāka mācīties spēlēties ar to vārdu. Kā tu vari atbalstīt, pabļaujot to pašu “Latvija”, nedaudz aizmirstot, nesakot PSRS. Un tu saproti, ka tas iet cauri, jo pret to nevar īsti iebilst. Un tad jau arī tās jocīgās lietas, ko mēs paskatāmies uz šodienu,” norāda Dreibergs.
Viņš atzīmē, ka sportā patriotisms bieži vien izpaužas daudz vieglāk nekā ikdienā: ” Kāpēc mēs esam tik patriotiski spējīgi būt sporta spēlēs un ikdienā ir grūti vienkārši apstāties ar taisnu muguru un teikt – es esmu latvietis. Es esmu saimnieks savā zemē, un es lepojos būt latvietis. Un to ir daudz grūtāk nekā sportā, jo tas ir tīrs padomju mantojums. Sportā mēs varam pabļaut gan “Latvija”, gan “Lai dzīvo Ulmanis un viņa aizsargi”, protams, tās ir sekas tam visam.”
No 6.novembra kinoteātros visā Latvijā būs skatāma “Dvēseļu puteņa” režisora Dzintara Dreiberga jaunā filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, aģentūru LETA informēja filmas pārstāvji.
Līdz ar filmas treilera publicēšanu kinoteātros visā Latvijā ir sākusies biļešu iepriekšpārdošana uz pirmajiem seansiem.
Spēlfilma balstīta uz patiesiem notikumiem, aizvedot skatītājus uz 20.gadsimta vidu – padomju varas okupētās Latvijas Rīgu, kur top sieviešu basketbola komanda “TTT”, kas drīz vien kļūs par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu, skaidro filmas veidotāji.
Viņi stāsta, ka filmas galvenā varone ir pirmā komandas “TTT” kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, un caur viņas stāstu tiek atklāts ne tikai treniņu un sacensību dramatisms, bet arī jauno sportistu personīgie izaicinājumi, politiskais spiediens un drosme uzvarēt pat tos, kurus uzveikt nedrīkst.
Sieviešu basketbola komanda “TTT” 12 reizes pēc kārtas izcīnījusi PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarējusi Eiropas Čempionvienību kausā, kas mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Uztupe-Karamiševa ilgstoši bija vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē, vēlāk kļūstot par komandas “TTT” kapteini un treneri. Sporta meistarei basketbols bija instruments, lai sev pašai ārkārtīgi svarīgu iemeslu dēļ apspēlētu gan VDK, gan visu PSRS sistēmu, klāsta filmas pārstāvji.
Dreibergs atzīst, ka, pētot “TTT” komandu un Uztupes-Karamiševas stāstu, radās vairāki jautājumi, uz kuriem nebija viegli rast atbildes, piemēram, kāpēc profesionāla sportiste, gaidot savu iznācienu laukumā, rokās turēja rotaļu lācīti. Viņš saka, ka daudzas lietas par šo laiku joprojām ir noklusētas.
“Filma pie skatītājiem nonāks Patriotu mēnesī, un ar komandu ceram, ka tas atgādinās – latviešiem vairs nav jāklusē. Jā, toreiz klusēja ar vārdiem, bet ne ar darbiem, kas palīdzēja saglabāt apziņu par mums kā spēcīgu un vienotu tautu. Mūsu vēsture nav tikai sāpju un traumu stāsts, bet arī neticama spēka apliecinājums,” pārdomās dalās režisors.
Uztupes-Karamiševas lomu atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi.
Ceturtdien, 6.novembrī, “Forum Cinemas” notiks filmas oficiālā pirmizrāde, vienlaikus to sāks demonstrēt arī kinoteātros visā Latvijā.
Filma tapusi studijā “Kultfilma”. Režisors un producents ir Dreibergs, operators – Valdis Celmiņš, komponiste – Lolita Ritmanis, māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisors – Gatis Belogrudovs, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska, aktieru atlases režisore – Gunita Groša, producentes – Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska. Izplatītājs – “Baltic Content Media”.
