Tuvākajā laikā Tramps gatavojas Aleksandram Lukašenko pasniegt “īpašu dāvanu” 0

22:34, 19. marts 2026
Baltkrievijas varasiestādes ceturtdien atbrīvojušas grupu politieslodzīto, starp kuriem ir sabiedriskie darbinieki, opozīcijas aktīvisti, žurnālisti un 2020. gada protesta akciju dalībnieki, ziņo baltkrievu neatkarīgie mediji.

Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
Šīs preces padomju laikā tika uzskatītas par amorālām: tās veikalā pirka ar nosarkušu seju
Tev ir? Cilvēkiem ar augstu intelektu vienmēr mājās ir šīs piecas lietas
“Radio Brīvība” baltkrievu redakcija vēsta, ka atbrīvots aktīvists Kims Samusenko un žurnāliste Katerina Andrejeva.

ASV vēstniecība Viļņā paziņojusi, ka kopumā atbrīvoti 250 cilvēki un 15 no tiem ieradušies Lietuvā. Tas ir lielākais vienlaikus Baltkrievijā atbrīvoto ieslodzīto skaits pēdējo gadu laikā.

Ievācoties jaunā mājoklī, vīrietis atklājis slepenu ieeju pazemē, taču lielākais pārsteigums vēl tikai sekoja
Maskava grib noslēgt darījumu! Viņi ir gatavi atstāt Irānu bez izlūkošanas informāciju, ja tikai…
“Viņš var aizvērt virpuļdurvis!” Smaidam un siltai piemiņai – spilgtākie teicieni par Čaka Norisa nebeidzamo enerģiju

Ieslodzītie atbrīvoti pēc iepriekš ceturtdien notikušās Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko tikšanās ar ASV īpašo pārstāvi Baltkrievijas jautājumos Džonu Koulu.

Pēc tikšanās Kouls paziņoja par attiecību uzlabošanos starp Vašingtonu un Minsku, kā arī par to, ka ASV atcels sankcijas pret “Belinvestbank”, Baltkrievijas Attīstības banku un valsts Finanšu ministriju.

Minskas režīma kontrolētā aģentūra BELTA apgalvo, ka Kouls ar Lukašenko apspriedis arī iespējamo diktatora vizīti ASV. Kouls atkārtoti apstiprinājis uzaicinājumu Lukašenko piedalīties ASV prezidenta Donalda Trampa izveidotajā Miera padomē.

Koula iepriekšējās vizītes Baltkrievijā arī bija saistītas ar politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu. Pagājušā gada septembrī un decembrī Vašingtona izslēdza no sankciju saraksta uzņēmumus “Belavia” un “Belaruskali”.

Starp iepriekš atbrīvotajiem politieslodzītajiem bija arī opozīcijas līderi Marija Kolesņikova un Viktors Babariko.

“Mums ir informācija…” Baltkrievijas hibrīdkarš kļūst agresīvāks – migranti tiek apmācīti cīņai pret Latvijas robežsargiem
Simtiem miljonu eiro Latvijai gar degunu: BNN publicē ekskluzīvu informāciju par naudu, kas uztur agresorvalsts ekonomiku
Vai ir pamats satraukumam? Viļņas centrā ar krāsu baltkrievu valodā uzrakstīts provokatīvs sauklis
