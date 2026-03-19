Baltkrievijas varasiestādes ceturtdien atbrīvojušas grupu politieslodzīto, starp kuriem ir sabiedriskie darbinieki, opozīcijas aktīvisti, žurnālisti un 2020. gada protesta akciju dalībnieki, ziņo baltkrievu neatkarīgie mediji.
“Radio Brīvība” baltkrievu redakcija vēsta, ka atbrīvots aktīvists Kims Samusenko un žurnāliste Katerina Andrejeva.
ASV vēstniecība Viļņā paziņojusi, ka kopumā atbrīvoti 250 cilvēki un 15 no tiem ieradušies Lietuvā. Tas ir lielākais vienlaikus Baltkrievijā atbrīvoto ieslodzīto skaits pēdējo gadu laikā.
Ieslodzītie atbrīvoti pēc iepriekš ceturtdien notikušās Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko tikšanās ar ASV īpašo pārstāvi Baltkrievijas jautājumos Džonu Koulu.
Pēc tikšanās Kouls paziņoja par attiecību uzlabošanos starp Vašingtonu un Minsku, kā arī par to, ka ASV atcels sankcijas pret “Belinvestbank”, Baltkrievijas Attīstības banku un valsts Finanšu ministriju.
Minskas režīma kontrolētā aģentūra BELTA apgalvo, ka Kouls ar Lukašenko apspriedis arī iespējamo diktatora vizīti ASV. Kouls atkārtoti apstiprinājis uzaicinājumu Lukašenko piedalīties ASV prezidenta Donalda Trampa izveidotajā Miera padomē.
Koula iepriekšējās vizītes Baltkrievijā arī bija saistītas ar politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu. Pagājušā gada septembrī un decembrī Vašingtona izslēdza no sankciju saraksta uzņēmumus “Belavia” un “Belaruskali”.
Starp iepriekš atbrīvotajiem politieslodzītajiem bija arī opozīcijas līderi Marija Kolesņikova un Viktors Babariko.