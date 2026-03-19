VIDEO. Grēcīga rīcība! Vīrietis ar Bībeli uzbrūk viesnīcas darbiniekam un par to saņem siltu vietiņu cietumā 0

LA.LV
22:34, 19. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Lielbritānijā kāds vīrietis nonācis aiz restēm pēc agresīva uzbrukuma viesnīcas darbiniekam, kura laikā viņš izmantoja neparastu priekšmetu – Bībeli.

Lasīt citas ziņas

45 gadus vecais Viljams Poijnings 12. februārī tika lūgts pamest “Bull Hotel” viesnīcu Vestgeitā, Pīterboro, saistībā ar kādu iepriekš notikušu incidentu.

Kad darbinieki viņu pavadīja uz izeju, vīrietis kļuva agresīvs un iesita vienam no darbiniekiem pa seju ar rokās turēto Bībeli. Konflikts turpinājās, Poijiningam sperot cietušajam, līdz darbiniekiem un kādam garāmgājējam izdevās viņu izraidīt no viesnīcas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Uz notikuma vietu tika izsaukta policija, un vīrietis tika aizturēts. Cietušais guva deguna traumu un koduma pēdas uz viena no pirkstiem.

10. martā Kembridžas maģistrātu tiesā Poijnings atzina savu vainu uzbrukumā, kas izraisījis miesas bojājumus. Tiesa viņam piesprieda deviņu mēnešu cietumsodu.

Policijas pārstāve Džesa Brūma uzsvēra, ka vīrieša rīcība bijusi agresīva un biedējoša, piebilstot, ka šādi uzbrukumi pret viesmīlības nozares darbiniekiem netiks pieļauti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.