Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām

VIDEO. Kambalu pāris ļaujas kaislīgam skūpstam “EuroBasket” laikā – taču labākais seko tikai pēc tam 0

18:25, 14. septembris 2025
TV šovu zvaigzne un digitālā satura veidotāja Olga Kambala sociālajos tīklos dalījusies ar kādu emocionālu brīdi, ko piedzīvojusi “EuroBasket” – Grieķijas un Turcijas basketbola spēles laikā.

Kad kamera pēkšņi pievērsa uzmanību Olgai un viņas vīram Kasparam Kambalam, pāris ļāvās kaislīgam skūpstam, taču ar to romantika nebeidzās – uzreiz pēc Kambalu pāra ekrānā tika parādīts kāds cits pāris.

Vīrietis, ilgi nedomājot, nometās uz ceļa un bildināja savu mīļoto, kura teica “jā”.

Olga “Instagram” ievietoja video, kurā redzams notikušais, kā arī iedvesmojošu tekstu: “Svarīgākais — nesamulst, kad pēkšņi parāda tevi uz lielā ekrāna EuroBasket laikā.

Bet patiesībā jau nav runa par ekrānu.

Arī dzīvē ir brīži, kad gaismas stari negaidīti pagriežas tieši uz tevi. Un vissvarīgākais tad nav tas, kā tu izskaties, bet gan tas, kā tu jūties.

Smaids, pārliecība un spēja būt pašam — tas ir labākais “kadrs” jebkurā situācijā.”

View this post on Instagram

A post shared by Olga Kambala (@olgakambala)

