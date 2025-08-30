#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

“Kaspars nav influenceris!” Olga Kambala sašutusi par sporta kluba “MyFitness” attieksmi 0

kokteilis.lv
11:26, 30. augusts 2025
Kokteilis Dzīvo

“Tāds sportists tiek nosaukts par “influenceri”? Kauns, @myfitnesslv.” Olga Kambala sociālajos medijos pauž sašutumu par radušos situāciju.

Kokteilis
Olga Kambala sociālā medija “Instagram” publikācijā raksta: “Šis ieraksts nāk no sirds. Esmu dziļi vīlusies un man ir kauns par attieksmi, ko mēs saņēmām no @myfitnesslv . Kad sporta klubs atteica sadarbību un abonementu Kasparam Kambalam, tas vēl būtu saprotams. Bet nosaukt viņu par “influenceri” – tas ir kliedzošs necieņas apliecinājums.”

Savā “Instagram” publikācijā Olga atgādina par to, kas ir Kaspars Kambala un uzver, ka viņš nav kārtējais “instagram cilvēks” ar sekotājiem. Viņš ir viena no lielākajām Latvijas sporta leģendām.

Olga steidz atgādināt, ka Kaspars Kambala bijis viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem NCAA (ASV studentu līgā), spēlējis leģendārajā “Real Madrid” basketbola klubā, kā arī bijis Latvijas izlases līderis un viens no atpazīstamākajiem mūsu valsts basketbolistiem pasaulē. Viņš iemeta 41 punktu vienā spēlē Eirolīgā, kas ir viens no augstākajiem rezultātiem vēsturē. Pēc basketbola karjeras Kaspars kļuva par profesionālu bokseri un izcīnīja vairākus titulus.

Turpinājumā Olga raksta: “Tāds sportists tiek nosaukts par ‘influenceri’? Kauns, @myfitnesslv.”

Olga Kambala uzsver, ka šis nav par bezmaksas abonementu. Šis ir par cieņu, vērtībām un izpratni, kas būtu jābūt ikvienai sporta organizācijai.

“Man kā sievietei, kā sportista sievai un kā sabiedrībā zināmai personībai ir sāpīgi redzēt, ka cilvēks ar tādiem nopelniem tiek novērtēts šādi,” raksta Olga

“Jums vajadzētu kaunēties,” piebilst Kambala.

