#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: publicitātes

Kaspara Kambalas mamma atklāti dalās sajūtās par savu vedeklu 6

kokteilis.lv
13:57, 26. augusts 2025
Kokteilis Dzīvo

19. augustā norisinājās pirmizrāde filmai par Kasparu Kambalu “Ceļā ir kaifs”. Tā stāsta par dzīves traģēdijām, pazaudētiem miljoniem un daudzām dzīves laikā piedzīvotām atziņām. Žurnāls “Privātā Dzīve” lielajā notikumā uzrunāja Kaspara mammu Elitu Grāvi, kura dalījās sajūtās par dēla dzīvi un vedeklu.

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Viņš bija nobadināts, jo viņa barošana prasa laiku… Šokējošs stāsts par notiekošo valsts pansionātā
Lasīt citas ziņas

“Atminos, kad Kaspars pie manis uz Jelgavu pirmo reizi atveda Olgu, viņa, mani ieraugot, dēlam teica: “Vai, cik tev smuka mamma!”,” atminas Elita.

“Es pieņēmu visas viņa meitenes, lai kādas arī būtu, un neatkarīgi no tā, vai man patika vai ne,” stāsta mamma. Viņa nepiekrīt uzskatam, ka vīrieši sievas izvēloties līdzīgas mātei. “Vismaz ne Kaspars, jo viņam visas sievietes bijušas augumā pamazas, izņemot Olgu. Saskatu viņā zināmu līdzību ar sevi – abas esam augumā garas, abas labprāt aizejam uz svaru zālīti. Man patīk Olga un tas, cik sportiski viņa dzīvo. Es gan vairs nekačājos tik aktīvi kā viņa.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Ir vienas krāsas rozes, kuras nekad nevajadzētu dāvināt savai mūža mīlestībai
Trampam Nobela prēmija nespīd? Nosaukti 5 iemesli, kāpēc Putins nekad nepārtrauks karu
Veselam
Zinātnieki atklājuši “triku”, kas ļauj zaudēt pusotru kilogramu mēnesī bez piepūles

Kaspara mamma jautā arī padomus Olgai. “Mēs sazvanāmies. Pēdējo reizi viņai zvanīju pirms pirmizrādes, lai pajautātu, ko vilkt mugurā.”

Žurnālam “Privātā Dzīve” Kambalas mamma Elita arī atklāja, ko domā par dēla dalību realitātes šovos.

“Esmu sev nosolījusies neko par tur notiekošo publiski nekomentēt, lai gan neslēpšu, ka pāris reizes ir gribējies dēla heiteriem… Kaspars, kad ir ļoti dusmīgs, mēdz pateikt tā rupjāk: «Pa purnu!» Es šo teicienu esmu pārņēmusi savā ikdienā,” atzīstas Kaspara mamma.

Vairāk lasi “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

"Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Slavenības “ietusē” Kambalas dokumentālās filmas “Ceļā ir kaifs” pirmizrādē
Kaspara Kambalas filmas reklāma izsauc dusmu vētru: “Logu skrāpis šo mēslu neņem!”
Kokteilis
“Laba ideja!” Kaspars Kambala atklāj, uz ko būtu gatavs par 3000 eiro gadā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.