Kaspara Kambalas mamma atklāti dalās sajūtās par savu vedeklu 6
19. augustā norisinājās pirmizrāde filmai par Kasparu Kambalu “Ceļā ir kaifs”. Tā stāsta par dzīves traģēdijām, pazaudētiem miljoniem un daudzām dzīves laikā piedzīvotām atziņām. Žurnāls “Privātā Dzīve” lielajā notikumā uzrunāja Kaspara mammu Elitu Grāvi, kura dalījās sajūtās par dēla dzīvi un vedeklu.
“Atminos, kad Kaspars pie manis uz Jelgavu pirmo reizi atveda Olgu, viņa, mani ieraugot, dēlam teica: “Vai, cik tev smuka mamma!”,” atminas Elita.
“Es pieņēmu visas viņa meitenes, lai kādas arī būtu, un neatkarīgi no tā, vai man patika vai ne,” stāsta mamma. Viņa nepiekrīt uzskatam, ka vīrieši sievas izvēloties līdzīgas mātei. “Vismaz ne Kaspars, jo viņam visas sievietes bijušas augumā pamazas, izņemot Olgu. Saskatu viņā zināmu līdzību ar sevi – abas esam augumā garas, abas labprāt aizejam uz svaru zālīti. Man patīk Olga un tas, cik sportiski viņa dzīvo. Es gan vairs nekačājos tik aktīvi kā viņa.”
Kaspara mamma jautā arī padomus Olgai. “Mēs sazvanāmies. Pēdējo reizi viņai zvanīju pirms pirmizrādes, lai pajautātu, ko vilkt mugurā.”
Žurnālam “Privātā Dzīve” Kambalas mamma Elita arī atklāja, ko domā par dēla dalību realitātes šovos.
“Esmu sev nosolījusies neko par tur notiekošo publiski nekomentēt, lai gan neslēpšu, ka pāris reizes ir gribējies dēla heiteriem… Kaspars, kad ir ļoti dusmīgs, mēdz pateikt tā rupjāk: «Pa purnu!» Es šo teicienu esmu pārņēmusi savā ikdienā,” atzīstas Kaspara mamma.
