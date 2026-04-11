Aicinājuma mītiņš atgriezt ukraiņu karavīrus no gūsta Krievijā. Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/REUTERS/Gleb Garanich

FOTO. Krievija gadiem atteicās viņus apmainīt: Ukrainā mājās atgriežas 182 kara gūstekņi 0

18:31, 11. aprīlis 2026
Ukraina pirms Lieldienām veica ieslodzīto apmaiņu, kuras laikā mājās atgriezās 182 pilsoņi, tostarp virsnieki, kurus Krievija gadiem ilgi bija atteikusies apmainīt.

Kokteilis
Kokteilis
Lieldienu priekšvakarā notika vēl viena ieslodzīto apmaiņa, kuras laikā Ukrainā tika atgriezti 182 pilsoņi. Starp viņiem bija militārpersonas un civiliedzīvotāji, kas atradās Krievijas gūstā kopš 2022. gada.

Par to ziņoja Karagūstekņu jautājumu koordinācijas štābs.

Apmaiņa tika veikta pēc prezidenta norādījuma, piedaloties Koordinācijas štābam. Mājās atgriezās 175 militārpersonas un septiņi civiliedzīvotāji.

Šo apmaiņu īpašu padarīja fakts, ka lielākā daļa atbrīvoto bija turēti gūstā vairāk nekā divus gadus. Turklāt tika atbrīvoti 25 virsnieki, kurus Krievijas puse iepriekš bija atteikusies iekļaut apmaiņā.

Ievērojama daļa atbrīvoto tika sagūstīti Mariupoles aizstāvēšanas laikā. Starp viņiem ir arī Nacionālās gvardes karavīri, kuri tika sagūstīti Černobiļas atomelektrostacijas okupācijas laikā pirmajās pilna mēroga iebrukuma dienās.

Atbrīvoto vidū ir dažādu Ukrainas Aizsardzības spēku vienību pārstāvji: Jūras spēku, Sauszemes spēku, Gaisa desanta uzbrukuma spēku un Gaisa spēku karavīri, kā arī Nacionālās gvardes un Valsts robežsardzes pārstāvji.

Atbrīvoto vecums bija no 22 līdz 63 gadiem.

Atsevišķi mājās atgriezās arī septiņi Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri atradās gūstā kopš 2022. gada.

Visiem atbrīvotajiem pēc ilgstoša ieslodzījuma tiks nodrošināta medicīniskā aprūpe, ārstēšana, finansiāls atbalsts un rehabilitācijas programmas.

Ukraina arī pateicās starptautiskajiem partneriem, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, par palīdzību apmaiņas organizēšanā.

Koordinācijas štābs uzsvēra, ka darbs pie visu ukraiņu atgriešanas no Krievijas gūsta turpinās.

