Ukraiņi šajā Eiropas valstī vairs nejūtas droši: pieaug bažas par pirmajām linča tiesām 0
Polijā pieaug noziegumu skaits, ko poļi pastrādā pret ukraiņiem. Lielākoties tie ir noziegumi, kuru pamatā ir ksenofobija un etniska naida kurināšana, ziņo portāls UNIAN, atsaucoties uz Polijas mediju Onet un aprakstot vairākus gadījumus, kuros poļi uzbrukuši ukraiņiem uz ielas, saucot: “Brauciet mājās!” un “Uz fronti, banderas!”
“Ne reizi vien ir gadījies, ka, dzirdot, kā runājam savā valodā, cilvēki reaģē agresīvi. Tas notiek tramvajos, veikalos, citur sabiedriskās vietās. Kādu reizi vīrietis vienkārši mani izlamāja pieturā – bez jebkāda iemesla. Teica, ka esmu sliņķis un jābrauc mājās,” stāsta Ukrainas pilsonis, kurš jau 10 gadus dzīvo Polijā.
Vēl 2022. gadā poļu attieksme pret ukraiņiem bija pavisam citāda – sirsnīga un atbalstoša. Tagadējā agresija krasi kontrastē ar toreizējo solidaritāti.
Saskaņā ar Polijas policijas datiem visizplatītākie noziegumi pret ukraiņiem ir draudi. Ja 2022. gadā tika reģistrēti 317 šādi gadījumi, tad 2024. gadā – jau 479. 2025. gadā šis skaits varētu būt vēl lielāks, ja tendence turpināsies.
Otrajā vietā pēc izplatības ir ukraiņu īpašuma iznīcināšana, trešajā – fiziska vardarbība. 2022. gadā tika reģistrēti 160 uzbrukumi ukraiņiem, bet 2025. gada pirmajos septiņos mēnešos – jau 196. Tāpat strauji pieaug ukraiņu aplaupīšanas gadījumu skaits.
Varšavas Universitātes sociologs, profesors Sadura norāda, ka šo agresiju veicina gan mērķtiecīga propaganda, gan sabiedrībā izplatītas baumas.
Viņš uzsver, ka šie naratīvi bieži vien ir savstarpēji pretrunīgi: no vienas puses, tiek apgalvots, ka ukraiņi sēž uz poļu kakla un saņem pabalstus, no otras puses, ka tie atņem poļiem darbu.
“Mēs skaidri redzam, ka Krievija ir saistīta ar šīs dezinformācijas izplatīšanu – tās mērķis ir saasināt poļu naidīgumu pret ukraiņiem. Taču arī vietējie populisti pievienojas šai retorikai,” viņš norāda.
“Šī nepatika pret ukraiņiem var pāraugt līdz tam, ka drīzumā ieraudzīsim pirmās organizētās linča tiesas, nevis tikai atsevišķus agresijas gadījumus,” brīdina sociologs.