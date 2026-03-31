FOTO. "Pasaules seksīgākā vecmāmiņa" mulsina ļaudis: daudzi nespēj atšķirt, kura ir māte, kura– meita
Mūsdienās arvien biežāk dzirdam, ka sievietes par mammām un vecmāmiņām kļūst arvien vēlāk – karjera, dzīvesveids… Taču reizēm dzīve pagriežas pavisam citādi, un ir cilvēki, kas neiekļaujas ierastajos rāmjos. Šis ir viens no tiem gadījumiem – 38 gadus vecā Britānija Desboro, kas nu jau kļuvusi par vecmāmiņu, bieži tiek uzskatīta par savas meitas dvīņumāsu.
Jaunā sieviete sociālajos tīklos iemantojusi iesauku “pasaulē seksīgākā vecmāmiņa” pēc tam, kad viņas pusaudžu meita Makenzija laida pasaulē bērniņu.
Četru bērnu mamma no Kalifornijas palika stāvoklī ar Makenziju tikai 17 gadu vecumā. Kad Makenzija kļuva par pusaudzi, abas izskatījās pārsteidzoši līdzīgas. “Daudzi cilvēki mūs uzskatīja par māsām vai pat dvīnēm un bija apjukuši, kad pateicu, ka patiesībā esam māte un meita,” ziņu portālam Daily Mail stāsta Britānija.
“Daži pat domāja, ka Makenzija ir mana mamma. Par laimi, viņai tas šķita smieklīgi, un man tas likās ļoti glaimojoši,” viņa piebilst.
Britānija ar savu vīru Krisu iepazinās skolas ballītē, un jau pēc astoņiem mēnešiem pāris saderinājās. Pēc dažiem mēnešiem Britānija uzzināja, ka ir stāvoklī.
Sākumā viņa baidījās, ka bērns pusaudžu vecumā “sabojās” viņas dzīvi: “Es zināju, ka Kriss grib bērnus uzreiz, bet mēs bijām tik jauni. Par laimi, viņš bija sajūsmā.”
Vēlāk pārim piedzima vēl trīs bērni: Savanna, kurai tagad ir 11 gadi, Čārlijs, kuram ir 9, un Hanters, kurš dzimis 2024. gadā.
Tomēr tikai dažus mēnešus pēc jaunākā dēla piedzimšanas Britānija piedzīvoja pārsteigumu – viņas 18 gadus vecā meita bija stāvoklī. “Es atradu viņu saritinājušos gultā, skatoties sienā. Tas bija kā deja vu,” atceras Britānija.
Britānija piebilst: “Bija dīvaini, ka man ir mazdēls un dēls ar mazāk nekā gada starpību, bet es neko nemainītu. Hanters ļoti mīl savu brālēnu.”