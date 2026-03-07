Foto: Pixabay.com

Iespējams, tava vecmāmiņa nav vienkārši “īpatnēja”: 8 pazīmes, ka tavā dzimtā ir ragana 0

kokteilis.lv
17:49, 7. marts 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai tev kādreiz ir bijusi sajūta, ka ar kādu no taviem radiniekiem notiek kaut kas neparasts? Varbūt tas ir veids, kā viņi runā vai kā zina lietas, ko viņiem nevajadzētu zināt. Reizēm tā var būt pazīme, ka jūsu ģimenē dzīvo ragana.

Doma par raganu ģimenē var būt biedējoša, bet tajā pašā laikā arī fascinējoša. Tātad — kā saprast, vai tavā dzimtā ir ragana? Ziņu portālā The Minds Journal atklātas pazīmes.

Kā saprast, vai tavā dzimtā ir ragana?

1. Viņa paredz notikumus

Viņa bieži pasaka kaut ko, pirms tas notiek. Piemēram, tava vecmāmiņa nomurmina: “Šovakar nebrauc pa šo ceļu!” Un vēlāk tu uzzini, ka tur notikusi avārija.

Vai arī tava māsīca pavisam mierīgi pasaka, ka kāds tūlīt atnāks, un pēkšņi kāds pieklauvē pie durvīm.

Šāda veida zināšanas nav tikai veiksme vai intuīcija — tā ir spēja paredzēt lietas, ko neviens cits nespēj.

2. Viņai ir neparasta saikne ar dabu

Vai esi pamanījis, ka viņas augi nekad neiznīkst, pat ja tiem netiek pievērsta īpaša uzmanība?

Viņa zina, kurš augs palīdzēs pret vēdersāpēm vai locītavu problēmām, un citiem šķiet, ka viņa spēj sadzirdēt pašas zemes čukstus.

