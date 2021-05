FOTO: Pēc Latvijas hokejistu vēsturiskās uzvaras pār Kanādu pie “Arēnas Rīga” pulcējas līdzjutēju pūļi

Pie “Arēnas Rīga” piektdienas vakarā pulcējās Latvijas izlases līdzjutēju pūļi, lai sveiktu Latvijas hokejistus ar vēsturisku uzvaru pret Kanādas valstsvienību.

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien “Arēnā Rīga” 2021.gada pasaules čempionāta pirmajā spēlē ar rezultātu 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) uzvarēja Kanādu. Latvijas hokejisti Kanādu pārspēja pirmo reizi vēsturē.

Pie “Arēnas Rīga” pēc spēles bija sanākuši vairāki simti līdzjutēju, kas, visai pavirši ievērojot Covid-19 dēļ noteikto distancēšanos, skandēja saukļus, rībināja bungas, pūta taures un dziedāja Latvijas himnu.

Pie “Arēnas Rīga” kārtību uzraudzīja policijas ekipāžas.

Latvijas izlases hokejisti pirms došanās uz viesnīcu bija iznākuši nožogotajā teritorijā ārpusē pie arēnas pamāt sanākušajiem līdzjutējiem. Pēc tam līdzjutēji devās prom.

Latvijas izlase, tāpat kā visas pārējās valstsvienības, čempionāta laikā mitinās viesnīcā “Radisson Blu Latvija”, un nevar tikties ar ģimenēm un faniem.

Kanādas vēstnieks Latvijā šovakar bija sastopams pie vēstniecības ēkas, uz kuru ar ziediem bija devušies Latvijas izlases līdzjutēji. Tradīcija līdzjutējiem apmeklēt čempionātā uzvarēto valstu vēstniecības Rīgā aizsākās vēl pagājušajā tūkstošgadē, kad Latvija atsāka spēlēt čempionāta augstākajā divīzijā.

Loosing is never fun. But if you have to loose a hockey game, then do it in the opening match, to the host nation, where the tradition is to bring flowers to the loosing team’s embassy. Thank you 🇱🇻 friends for your energy, kind words and 💐. 🇱🇻 2-0🇨🇦 #IIHFWorlds @2021iihfworlds pic.twitter.com/0UIytgH40f

— Kevin Rex 🍁 (@Kev_Rex) May 21, 2021